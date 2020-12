Las eléctricas a la cabeza en el reparto del dividendo

La rentabilidad de las empresas españolas es una de las más altas dentro de los mercados de renta variable internacionales. Supera en todos los casos al tipo de interés que generan los productos de renta fija que apenas se acercan al 1,00 % como consecuencia del abaratamiento en el precio del dinero.

La Bolsa de España es la más generosa dentro del contexto europeo en cuanto al reparto de dividendos entre los accionistas por parte de las empresas cotizadas. Hasta el punto de que esta remuneración creció el 4,2 % durante el pasado ejercicio, y por encima de otros mercados de renta variable del viejo continente que lo hicieron en un 3,8 %, según consta en un informe de Janus Henderson. La rentabilidad de los mercados españoles por este concepto mejoró incluso en el primer trimestre de este año, antes de la aparición de la COVID-19, hasta el 4,6 %, según los datos ofrecidos por MSCI.

De todas formas, en estos meses que llevamos de 2020, desde marzo y hasta noviembre, la rentabilidad media ha sufrido una sustancial rebaja. Como consecuencia de la decisión de algunas empresas cotizadas de anular o reducir el pago de sus beneficios empresariales. Pero aun así, sigue siendo una de las más rentables en el mundo y por encima de mercados tan relevantes como el norteamericano, japonés o alemán. Con varias compañías que ofrecen un tipo de interés por encima del 5 %. Un rendimiento que en estos momentos no pueden alcanzar los productos derivados de la renta fija.

El sector eléctrico lidera la rentabilidad

Dentro de este grupo destacan las compañías eléctricas, que por el momento han ratificado sus dividendos para este año y el próximo. Lideran este pago al accionista con un tipo de interés entre el 5 % y 6 %, según los últimos datos de Infobolsa. Mientras que otros sectores ofrecen también un retorno sobre los ahorros muy interesantes. Como por ejemplo, las empresas de la construcción, telecomunicación, seguros y medios de comunicación, con márgenes desde el 3 %. Aunque en un escenario muy atípico que ha llevado a que tengan recortes muy pronunciados en su cotización, por encima del 30 %. Con un efecto positivo sobre el dividendo: a menor valoración de sus acciones, mayor rentabilidad por el pago a cuenta.

Mientras que por el contrario, durante el segundo trimestre de 2020 ha habido una serie de cotizadas en el Mercado Continuo que han optado por su cancelación. Después de que en anteriores ejercicios mantuviesen un interés que ha oscilado entre el 3 % y 6 %. Llama especialmente la atención el sector bancario, que en su totalidad se ha decantado por esta estrategia para la provisión de fondos antes los efectos negativos de la pandemia en sus cuentas empresariales.

Ibex Total Return: con ponderación de los dividendos

Para facilitar las decisiones de los usuarios existe un índice nacional que tiene en cuenta este pago al accionista. Se trata del Ibex Total Return y que como su nombre indica refleja el retorno de capital a través de estos abonos a cuenta. Tiene en cuenta todos los dividendos que se han generado a lo largo de los años. Por tanto, refleja mucho mejor la valoración de las empresas debido a que incluye esta particularidad en su cotización.

Si se analizan los dos índices de la Bolsa en España se comprueba que el Ibex Total Return ha mostrado un comportamiento durante el año algo superior que su matriz. Con un retroceso anual del 13 % anual por el 16 % generado por el Ibex 35, como consecuencia de la incidencia positiva de los dividendos en la cotización de las empresas.

