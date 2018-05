El Caminito del Rey, un desafío de altura

El Caminito del Rey, en el centro de la provincia de Málaga, se ha convertido en uno de los mayores reclamos turísticos de Andalucía y de toda España en los últimos años. Este sendero de pasarelas que atraviesa el Desfiladero de los Gaitanes tiene más de 100 años de historia pero desde que en 2015 fue rehabilitado y abierto al público ha recibido más de un millón de visitantes y conseguido premios que reconocen su patrimonio cultural.

Qué fue y qué es el Caminito del Rey

El Caminito del Rey nació con una función eminentemente práctica. La Sociedad Hidroeléctrica del Chorro necesitaba un acceso entre Gaitanejo y el Chorro que permitiera a sus operarios ir y venir a través de la garganta del río Guadalhorce, por lo que entre 1901 y 1905 se llevó a cabo la construcción de una pasarela que pasó a conocerse como el Camino de los Balconcillos.

Detrás estaba el ingeniero Rafael Benjumea, quien creó en 1903 el Salto hidroeléctrico del Chorro para suministrar energía eléctrica a la ciudad de Málaga. Para reconocer su trabajo el rey Alfonso XIII lo nombró Conde de Guadalhorce y desde que el monarca visitó el sendero en 1921 es conocido como el Caminito del Rey.

Los años pasaron y una vez finalizado el proyecto el Caminito dejó de tener importancia, siendo aprovechado por los vecinos de cada lado del desfiladero para ir y venir siguiendo el cauce del río. Su abandono causó mella y en los años 90 su estado era prácticamente ruinoso y su peligrosidad incrementó su fama. Sendos accidentes mortales en 1999 y 2000 hicieron que la Junta de Andalucía lo cerrase al público.

La altura media de las pasarelas alcanza los 100 metros.

No fue hasta 2014 cuando se iniciaron sus obras de restauración y se volvió a abrir al público en 2015 como el nuevo Caminito del Rey con una estructura totalmente renovada. Desde entonces los visitantes se afanan por conseguir una de las solicitadísimas entradas que dan acceso a este enclave de histórico a 100 metros de altura.

El recorrido del Caminito del Rey

La distancia total del Caminito del Rey es de 7,7 km, de los que 4,8 pertenecen a los accesos, uno al principio y otro al final, y 2,9 a la zona controlada de pasarelas. De hecho, de esos 2,9 km solo 1,5 km es de pasarelas como tal y el restante 1,4 km es de senderos.

Una vez en el punto de inicio, junto al embalse del Conde de Guadalhorce, tienes dos senderos (uno de 1,5 y otro de 2,7 km) que te llevarán hasta la puerta de acceso del Caminito donde se te pedirá la entrada. Una vez pasada la caseta de control la primera pasarela se encuentra a 10 minutos, pasarás por una primera zona de pasarelas que te llevará hasta el Puente del Rey, después por un sendero a lo largo del Valle del Hoyo para finalmente llegar a la última y más famosa pasarela en el Desfiladero de los Gaitanes y el puente colgante. Una vez allí quedan 2,1 km de bajada hasta llegar a la caseta de control de salida en El Chorro.

Ese kilómetro y medio de pasarelas ancladas a la pared, que sobrevuelan la garganta a unos 100 metros de altura de media, es sin duda lo que le debe la fama al Caminito del Rey. La estructura es firme y segura por lo que la confianza es máxima, algo a lo que ayuda la línea de vida que nos acompaña anclada a la pared, pero eso no quita que quienes padezcan de vértigo deban plantearse seriamente la visita. Sobretodo teniendo en cuenta el puente colgante que cruza de pared a pared en el Desfiladero de los Gaitanes. Si ya impresiona la nueva construcción más lo hace todavía ver los restos del viejo Caminito, a pocos centímetros bajo el nuevo y en estado ruinoso.

A lo largo del camino se puede ir viendo el antiguo canal de agua, verdadero motivo de la construcción del Caminito, hoy en día totalmente seco. No es difícil contemplar numerosos ejemplares de buitres leonados sobre nuestras cabezas, especialmente en la zona de los Gaitanes, por lo que no debemos olvidar mirar también hacia arriba de vez en cuando.

A todos los visitantes se les facilita un casco de seguridad.

Cómo organizar tu visita al Caminito del Rey

La logística para visitar el Caminito del Rey tiene cierto intríngulis. Ten en cuenta que aunque hay un proyecto para ampliarlo y hacerlo circular de momento es un recorrido lineal, con un inicio y un fin, y que solo se puede caminar en un sentido, de norte a sur. Es decir, empiezas en un punto, acabas en otro y no puedes volver por donde has llegado. ¿Y ahora qué?

Existe un servicio de autobús lanzadera que une ambos puntos y en los dos sentidos. Puedes llegar en tren hasta El Chorro (el final) y una vez allí coger el bus para llegar hasta el inicio del Caminito. Si vas en coche tienes la opción de dejarlo aparcado al final e ir al comienzo en bus, o dejarlo aparcado en el comienzo y volver en bus una vez terminada la ruta. Si vais en dos coches podéis dejar uno aparcado al comienzo y otro al final, pero las zonas de aparcamiento son limitadas.

La caminata te puede llevar entre 3 y 4 horas por lo que es recomendable llevar agua y algún tentempié o bocata, a mitad de camino hay zonas habilitadas para parar y descansar.

Consejos para visitar el Caminito del Rey

Compra ya tu entrada

Si quieres desafiar a las alturas recorriendo este sendero histórico lo primero que debes hacer es comprar tu entrada para el Caminito del Rey. La demanda es realmente alta y te recomendamos reservarlas con al menos dos o tres meses de antelación, evitando los fines de semana en la medida de lo posible.

El puente colgante que cruza en el Desfiladero de los Gaitanes ha pasado pruebas de resistencia de 50.000 kilos.

Ve con mucha antelación

Vayas como vayas, ya sea en tren o en tu propio vehículo, ten en cuenta que necesitarás bastante margen para coger el autobús lanzadera o encontrar dónde aparcar, ya que no es sencillo. Ten en cuenta que la hora que indica tu entrada es la hora a la que comienza tu visita desde la caseta de entrada, donde es recomendable llegar con al menos 15 minutos de antelación, y que para llegar hasta ella deberás caminar al menos 1,5 km de sendero de acceso. Para evitar agobios lo mejor es que acudas a la entrada norte del Caminito con al menos una hora de anticipación.

Equípate como es debido

Aunque el sendero es sencillo es recomendable acudir con ropa de montaña o deporte, cómoda y que facilite los movimientos. El calzado también es importante, si no es plano no te permitirán el acceso y tu única opción para poder pasar será comprar unas zapatillas en la puerta. Si hay riesgo de lluvia no olvides un buen chubasquero, los paraguas están prohibidos, así como los bastones de trekking, los palos selfie y los trípodes.

De 8 años para arriba

Los niños menores de 8 años tienen prohibida la entrada, así lo dicen las normas del Caminito. Además, por seguridad en los tramos de las pasarelas también está prohibido coger en brazos a los niños que sí puedan pasar.

¿Con guía o sin guía?

El Caminito se puede visitar tanto por libre (10€) como en un grupo con guía (18€). Si es tu primera vez, aunque hay numerosos paneles informativos antes y después de las pasarelas, es recomendable hacerlo con guía para tener una mayor conciencia histórica, pero si prefieres ir a tu aire podrás ir a tu ritmo y parar tantas veces como quieras.