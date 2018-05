El Ayuntamiento de Plasencia se retira de la acusación contra Victoria Domínguez

El Ayuntamiento de Plasencia ha decidido retirarse de la acusación que mantenía contra la exconcejala y actual diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, por presunta prevaricación al no actuar contra edificaciones ilegales, causa que la semana pasada un juez del tribunal regional de Cáceres (TSJ) decidió archivar.

Por lo tanto el municipio, que era acusación particular, no va a presentar recurso de apelación contra esa decisión, que dictaba el sobreseimiento libre de la causa en lo referido a Domínguez y otros dos concejales de urbanismo, pero mantenerla contra la ex alcaldesa Elia Blanco, además de que indicaba que la investigación no tenía por qué parar en 2011, en el mismo momento que entró el nuevo alcalde del PP.

A preguntas de los periodistas, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro (PP), ha alegado hoy según la agencia Efe que "no apreciando en el auto decisiones que afecten al interés público en lo que se refiere a las competencias municipales y a los ciudadanos, nosotros como Ayuntamiento no vamos recurrir".

Una decisión que se ha tomado después de varios días de estudio y reflexión "muy técnica y jurídica y atendiendo de manera fundamental" al criterio del gabinete jurídico municipal.

El Gobierno local "cree que no hay ninguna razón por la que tengamos que recurrir atendiendo sobre todo a que nuestro objetivo último es defender los intereses de la ciudad".

"No es personal"

"El procedimiento se traslada al juzgado de Plasencia y nosotros, como Ayuntamiento, seguiremos personados en la causa" [contra Elia Blanco], ha agregado el regidor antes de añadir que "no es una cuestión personal contra nadie, sino de intentar defender siempre los intereses de la ciudad".

Semanas atrás sin embargo la diputada de Ciudadanos Victoria Domínguez le acusó de defender intereses “extrajudiciales” y pidió sin éxito que los jueces investigaran también la etapa en la alcaldía de Pizarro, en la que tampoco se ha derribado ningún chalé ilegal.

En el auto emitido hace una semana el TSJEx denegaba la solicitud de apertura de juicio oral formulada por las acusaciones (Fiscalía y Ayuntamiento) contra Domínguez, Mónica García y Carlos Barbancho, y ordenaba mantenerla en lo respectivo a la exalcaldesa, pero ya en los juzgados de la ciudad y no en el TSJ.