La patronal insiste en un aumento de la jornada en el campo para compensar el nuevo salario mínimo

Las organizaciones profesionales agrarias (OPAS) y los sindicatos han retomado este jueves la negociación del convenio del campo con una reunión en la que han abordado el control horario en el campo y la tarjeta profesional agraria, y han postergado el debate sobre el incremento de la jornada laboral.

"Hemos dejado los puntos más difíciles para llegar a acuerdo", entre ellos el aumento de la jornada que reivindica la patronal para compensar el aumento del salario mínimo interprofesional, ha explicado a Efe el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri.

Según ha explicado ha habido voluntad de diálogo entre las partes para seguir avanzando en la negociación, de modo que se ha puesto sobre la mesa dos asuntos "que nos preocupan mucho", entre ellos, la aplicación del control de horarios en el campo y las dificultades que existen para su puesta en marcha en el sector.

El otro ha sido la creación de la Tarjeta Profesional Agraria "para lograr más agilidad a la hora de que los trabajadores puedan realizar sus labores en el campo", señala la organización agraria en una nota.

Para Metidieri, son cuestiones en las que se ha avanzado y que son fundamentales para "hacer la vida más sencilla de los agricultores y ganaderos", atendiendo a la singularidad del trabajo en el campo.

El presidente de APAG ha llevado además a la reunión un documento condenando la ocupación de su sede de Mérida el pasado junio por miembros de la Asociación 25 de Marzo, al que se han sumado COAG, UPA y ASAJA Cáceres "y no UGT y CCOO, algo que me parece lamentable". Aún no hay fecha para la próxima reunión de las partes pero, según Metidieri, probablemente sea este mes.

"Posturas alejadas"

Por su parte Asaja Extremadura ha indicado que las posturas entre su formación y los sindicatos del sector siguen completamente alejadas porque “las centrales sindicales siguen sin aceptar el incremento de la jornada laboral diaria media hora, que debería de pasar de las seis horas y media -1.768 horas anuales- a las siete para poder recuperar así la productiva perdida”.

El presidente de ASAJA, Angel García Blanco, ha indicado que la situación "sigue bloqueada” y ha advertido que mientras tanto el campo extremeño “se desangra” ante la “grave irresponsabilidad de los sindicatos, a los que no les preocupa que se siga perdiendo mano de obra y que se siga destruyendo empleo", informa Efe.

Asaja Extremadura vuelve a recomendar a los sindicatos que recapaciten, piensen en los trabajadores y no hagan más daño a la producción del campo extremeño, lastrado por la incertidumbre y la pérdida de competitividad.