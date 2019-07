Los fraude de las horas extras gratuitas provoca una pérdida de 2.500 empleos en la región

La organización sindical CCOO denuncia que en Extremadura se hacen 100.000 horas gratis a la semana, lo que supone un fraude de 88 millones de euros anuales y ocasiona la pérdida de 2.500 puestos de trabajo a tiempo completo.



La secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha facilitado estos datos, que son el resultado de un informe elaborado por su sindicato, en base a datos de las EPA y del coste laboral correspondientes a 2018, relativo al exceso de jornada que no se abona a los trabajadores ni son objeto de cotización a la Seguridad Social.



Chacón ha indicado que este estudio pone de manifiesto que en España hay un millón de trabajadores a tiempo completo que hacen por encima de su jornada pactada sin recibir una retribución añadida, con una media de prolongación de 10,5 horas a la semana, lo que supone 11 millones de horas no pagadas y no cotizadas, que se traducirían en la creación de casi 300.000 puestos de trabajo.



El perfil que ofrece este informe sobre el trabajador que suele prolongar su jornada en España es el de un hombre, de entre 30 y 49 años, con contrato indefinido en el sector servicios y con un categoría muy técnica, lo que pone de relieve, a juicio de la dirigente sindical, que la precariedad no solo está en los empleados menos cualificados.



La secretaria regional de CCOO ha precisado que, en el caso de Extremadura, unos 11.000 trabajadores estarían haciendo por encima de su jornada pactada, con una media de prolongación en la comunidad autónoma es de 9,2 horas a la semana, por debajo de la media nacional, de 10,5 horas.



Ante estos datos, Encarna Chacón ha exigido a la Administración pública que dote de recursos suficientes a la Inspección de Trabajo para que vigile la eficiencia del nuevo control horario establecido recientemente por el Gobierno, para que se conozca la jornada efectiva real que hace cada trabajador.



En ese sentido, ha dicho que exigirán "de inmediato" al nuevo Ejecutivo extremeño es que pongan en marcha "con prioridad absoluta", los instrumentos necesarios para vigilar que los empresarios cumplen con la nueva normativa de control horario y sancionar a aquellos que no lo hagan.