“Abandono Vox por los ‘ramalazos’ radicales sobre los derechos LGTBI o la violencia de género”

El único concejal de la formación de Santiago Abascal en Cáceres dice que no comparte las posturas de algunos militantes ‘nostálgicos’ de Franco. Tampoco apoya las interpretaciones ‘machistas’ o las ‘teatralizaciones’ que revientan actos en recuerdo a las mujeres asesinadas Teófilo Amores dice que se marcha del partido porque la democracia interna ‘brilla’ por su ausencia’: “hacen y deshacen listas a su antojo” Lamenta que le hayan acusado de ser ‘socialista’ por buscar el consenso con el resto de formaciones: “Yo he venido aquí a trabajar por mi ciudad, no a estar con la escopeta cargada esperando disparar contra el equipo de gobierno”