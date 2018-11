Monago: "El PP se ha ganado el corazón de decenas de miles de extremeños"

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, que cumple diez años en el cargo, considera que su partido "se ha ganado el corazón de decenas de miles de extremeñas y extremeños". Algo que le permite según dice fijar el objetivo de "ganar las elecciones" para sacar a Extremadura "de la UCI".



"Yo no soy Vara, que opta a ganar por mayoría absoluta; creo que hay que ser más modesto y optar a tener la confianza de tus paisanos", ha añadido Monago, quien aboga por la honestidad y la reivindicación como piezas claves en este objetivo.



Monago accedió a la Presidencia del PP el 8 de noviembre de 2008 tras obtener el 90 % de los apoyos de los asistentes al X Congreso, celebrado en Mérida.



Cabeza de lista en las elecciones autonómicas de 2011, Monago fue elegido presidente, rompiendo así la hegemonía del PSOE. Cuatro años después, el PP volvió a la oposición al imponerse el socialista Fernández Vara en las autonómicas de 2015.



A falta de ser ratificado, volverá a encabezar la candidatura del PP para los comicios de 2019 con "más fuerza que nunca, experiencia e ilusión".

En frente estará Fernández Vara, que "quiere ser presiente por ser presidente, pero no por querer transformar esta tierra". "Extremadura está a un paso de no tener solución como región", ha afirmado Monago, en una entrevista concedida a EFE con motivo de sus diez años al frente de la Presidencia del PP de Extremadura.

"Con acento propio"

Sostiene que el PP extremeño "habla con acento propio aquí y fuera de aquí", pues, aunque "hay cosas que dependen del talento y el esfuerzo de la sociedad extremeña, hay otras que precisan de la solidaridad del Estado".

Reivindicativo por naturaleza, pero siempre "con razones y ante todos", considera que el primer paso para afrontar "la difícil" situación de Extremadura es ser honesto y decirle a la sociedad que "las cosas están muy mal". "Si negamos la realidad, nos engañamos y se nos escapará el futuro", remarca.



"Para salir de la UCI hacen falta planes de choque, y no cataplasmas ni oraciones", asevera Monago, que se muestra partidario de establecer "prioridades". "Si intentas quedar bien con todo el mundo, como Vara, luego llegan los incumplimientos", ha dicho.

Salidas e incorporaciones

A nivel interno de partido, Monago ha apuntado que, si bien hay militantes y cargos orgánicos que se han marchado del PP en los últimos meses, "son muchos más los que llegan". "Antes de que acabe el año, anunciaremos algunas incorporaciones muy importantes a nuestro partido", ha adelantado.



En este sentido, cree que "hay mucha gente interesada en fraccionar al PP" al ser éste un partido con implantación en todos los municipios. De hecho, considera que el PP actual es "el resultado de un trabajo de muchos años, del esfuerzo de muchísimas personas y de decenas de miles de horas de trabajo".



De cara a la conformación de las listas, Monago mantiene el criterio de "tener a los mejores candidatos y candidatas". "Si hay ganas, energía e ilusión, pues a seguir tirando del carro; de lo contrario, es mejor dejar que otros u otras lo lideren". Ha apuntado que, "probablemente, habrá algunos cambios", aunque no ha querido adelantar nada.

Política

Entre esos "planes de choque" que permitan buscar "la prosperidad a la que legítimamente aspira todo territorio", el líder popular ha incidido en apostar por el emprendimiento, la FP, conjugar desarrollo y medioambiente, pero sin que este último ponga barreras insuperables al desarrollo, así como otras propuestas que presentará en los próximos meses.



Todo ello para evitar que "miles de jóvenes" se sigan marchando de Extremadura, que "los 4.600 millones de euros de deuda" sigan creciendo, que "seamos líderes nacionales de paro" y con unas infraestructuras trasnochadas.



En vez de soluciones, Vara plantea "humo", como "la llegada de casinos" a La Siberia, el matadero, la azucarera o la sustitución de la central nuclear de Almaraz por energías renovables.



A su juicio, no hay modelo alternativo ni de empleo en la zona de Almaraz, cuya petición de cierre es "el peaje parlamentario de Podemos al PSOE extremeño".

Tren digno

Respecto al sistema ferroviario, ha asegurado que se manifestará el 17 de noviembre en la plaza de España, en Madrid, para exigir al Gobierno que Extremadura precisa de la alta velocidad y de una modernización de la red convencional.



"Ese mismo día, pero del año pasado y con un Gobierno del PP, me manifesté junto a miles de extremeños en Madrid" con el mismo objetivo; ahora "Vara ha optado por manifestarse en Cáceres, algo vergonzoso y vergonzante".



En su opinión, "la dignidad no se mide por el numero de autobuses que gestiona y paga la Junta" para ir a Madrid. Se mide por las razones, y las razones las tenemos todas".

Presupuestos 2019

Con el proyecto presupuestario extremeño de 2019 puesto ya encima de la mesa por el Gobierno regional, Monago reitera que Vara no quiso negociar con su partido. No obstante, la pieza clave de los proyectos presupuestarios están en el grado de ejecución de los mismos.



"Han conseguido normalizar que no se cumplan los presupuestos y es algo muy grave", entiende Monago, que califica las cuentas elaboradas por la Junta de Extremadura de "agotadas, cansinas y sin impulso, y que sólo nos llevan al hoyo". Por ello, el PP presentará enmienda a la totalidad.