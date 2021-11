La bicicleta se postula como la gran aliada del medioambiente por su mínima huella ecológica

Montas en tu coche de gasolina y en él recorres los siete kilómetros que te separan de tu trabajo. Repites el trayecto cinco días a la semana y sin darte cuenta a lo largo del año habrás producido 340 kilogramos de CO2, que serían 315 si tu coche es diésel y 211 si te desplazases en autobús. Para contrarrestar la emisión de CO2 producida por estos vehículos en un año habría que plantar 162 árboles en el caso del coche de gasolina, frente a los 152 necesarios por el de diésel y los 101 del autobús.

Por el contrario, si ese desplazamiento lo hicieses en moto habrías producido 177 kilogramos de CO2 (66 árboles) y de hacerlo en metro o tren los kilogramos de CO2 generados ascenderían a 42 (18 árboles). Frente a todos ellos, y como ya sabemos, el desplazamiento en bici se muestra como la alternativa más ecológica, la gran aliada del medioambiente. La de huella cero, o casi.

Por ello, no obviamos aquí el estudio de 2010 del Massachussetts Institute of Technology (Life Cycle Assesmment of Transportation for Commuters, de Shreya Dave) que estimaba que el uso de la bicicleta para ir a trabajar supone la generación de 33 gramos de CO2 por pasajero y milla recorrida (1.852 metros), resultado obtenido para un periodo de vida útil de cada bici de unos quince años, y teniendo en cuenta la suma del gas exhalado por el ciclista, el generado por la fabricación de su máquina y el producido por la fabricación de las infraestructuras sobre las que rueda.