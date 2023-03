No somos los mejores

En el espacio Geriatricarea podemos leer que once sociedades científicas médicas reclaman la libre prescripción de anticoagulantes orales de acción directa (ACOD); es la alternativa al Sintrom, para la prevención del ictus y otros fenómenos tromboembólicos en pacientes con Fibrilación Auricular. Recientemente me ha tocado iniciar este tratamiento y la Inspección Médica de Osakidetza me deniega el visado, amparándose en que sigue un criterio estatal, expresado en un Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) absolutamente anticuado y contrario a las evidencias existentes y recomendaciones europeas e internacionales (OMS).

Les da igual que el uso de los ACOD suponga un gran beneficio para los pacientes y que en Europa constituya la primera elección para prevenir el Ictus en estos pacientes. Les da igual que más de la mitad de los pacientes con Sintrom estén mal anticoagulados y con un riesgo mayor de fenómenos trombóticos, hemorrágicos, de mortalidad y de gasto sanitario.

En los tiempos en los que falta personal de enfermería, parece absurdo que mantengan tantos controles de Sintrom en sus Centros de Salud y, no mejoren la prevención. En Cantabria utilizan directamente los ACOD sin necesidad de visado. ¡Actualícense!