¿Viajas con perro? Euskadi es tu destino para disfrutar de una forma diferente y con la compañía de tu mascota

¿Has querido viajar alguna vez acompañado de tu perro y te has dado de bruces con una sucesión interminable de dificultades para planearlo y llevarlo a cabo? Para que no vuelva a suceder, Euskadi pone a disposición de los turistas una guía completa para descubrirla de mano de tus amigos más fieles. ¿En qué medios de transporte puedo llegar a Euskadi? ¿Dónde puedo comer? ¿A qué comercios puedo ir a comprar? ¿En qué parque me relajo por la tarde y dejo que el perro pasee y disfrute tranquilamente? Todas estas dudas ahora tienen respuesta. Vamos paso a paso.

1.- ¿Cómo llego a Euskadi?

Para visitar Euskadi, antes hay que llegar. Y a la hora de viajar no hay nada más importante que el bienestar del perro. Por ese motivo, son varias las alternativas:

Euskadi está cerca y los diferentes puntos de Euskadi están cerca entre sí; de hecho, no hay más de una hora de distancia entre las tres ciudades principales. Esta circunstancia hace que moverse en coche, moto o autocaravana sea cómodo y práctico. Pero no es la única opción.

Cada capital tiene su aeropuerto, y una porción importante de las compañías que operan vuelos que llegan a Euskadi (Vueling, Volotea…) permiten llevar perros en la cabina del avión si no superan los 10 kilogramos o en bodega si son de mayor tamaño. En cualquier caso, puedes consultar las condiciones específicas de cada aerolínea en su página web correspondiente; en estos enlaces tienes las que operan en el aeropuerto de Bilbao, en el de Vitoria-Gasteiz y en el de San Sebastián.

Renfe, en sus trenes de larga distancia, permite llevar un perro por viajero. ¿Las condiciones? Que no supere los 10 kg y que el transportín tenga unas medidas no superiores a los 60x35x35 cm. Dispones de toda la información en este enlace.

En barco también se puede llegar a Euskadi. Brittany Ferries, que opera en Bilbao, permite el viaje con mascotas, pero bajo unas condiciones que se explicitan aquí.

2.- ¿Qué planes puedo hacer en Euskadi con mi mascota?

Euskadi ofrece infinidad de planes, de costa y de interior, rutas largas y más breves, todas ellas empapadas de naturaleza y siglos y siglos de historia. Estas son algunas de las que puedes disfrutar con la compañía de tu perro:

Empezando por Bilbao… no se le puede dar la espalda a la ría del Nervión. Siguiendo su estela, tanto tú como tu perro disfrutaréis de grandes espacios abiertos, avenidas plagadas de color y de olor a hierba fresca y a mar que conducen hasta el corazón del Casco Viejo, donde se conjugan modernidad y tradición sazonados con pintxos y vermús. En el camino, os encontraréis con la Grúa Carola, el Palacio Euskalduna, la Torre Iberdrola, la Universidad de Deusto, el Museo Guggenheim, la escultura ‘Mamá’ de Louise Bourgeois, el puente Zubizuri, el Ayuntamiento, el Teatro Arriaga y al fin las siete calles del Casco Viejo. Si te apetece ver Bilbao de otra forma, concretamente desde arriba, siempre puedes emprender una excursión al monte Artxanda. A la ciudad se la conoce como el ‘Botxo’ por estar en un valle y escondida entre montañas; si tomas un funicular y subes a Artxanda, desde allá podrás ver una vista única de todo el Bilbao metropolitano e incluso llegar a avistar el mar si el día es despejado. Y un último plan, este con playas: puedes llegar a Getxo cruzando la ría desde Portugalete, por el Puente Bizkaia, y allá disfrutar de un paseo por el Puerto Viejo de Algorta. También puedes seguir con el paseo por el Mirador de Usategui, la playa de Arrigunaga, los acantilados de la Galea, el molino de Aixerrota, la plaza de Azkorri…

Vitoria-Gasteiz ofrece dos planes muy diferenciados, para todos los gustos. ¿Quieres un paseo por puntos llenos de historia y en un entorno en el que mandan los peatones frente a los automóviles? Entonces has de sumergirte en la almendra medieval de la ciudad y en su Ensanche, perderte por la calle de la Cuchillería y las dos catedrales, por las murallas medievales y los cantones, la plaza de la Virgen Blanca y los Arquillos, entre otras muchas posibilidades. Si, en cambio, deseas respirar al son del pulmón de la ciudad, del largo anillo verde que la rodea, no tienes más que salir a las afueras y dejarte llevar por unas señales que te conducirán por parques, bosque y humedales de gran valor tanto ecológico como paisajístico en los que tu perro no podrá ser más feliz.

En San Sebastián, la propuesta incluye un paseo con partida desde la playa de la Zurriola, con 800 metros que son el paraíso para surferos de todos los rincones del mundo, y final en el Peine del Viento, la famosa obra de Eduardo Chillida. Durante el recorrido, no puedes perderte, entre otros elementos destacados, el Teatro Victoria Eugenia, el Kursaal… y, por supuesto, la playa de la Concha. Además, si estás de visita en la bella Easo fuera de temporada de baño (esto es, entre el 1 de octubre y el 31 de mayo), puedes aprovechar para ir a la Concha con tu perro.

Pero hay vida, y mucha, más allá de las capitales. En el geoparque de la Costa Vasca, entre el mar Cantábrico y las montañas vascas, encontrarás, entre otros muchos atractivos, la espectacular formación de capas de roca que se conoce como flysch de Zumaia. O puedes tomarte unas copas del mejor vino mientras paseas por entre los viñedos en la Rioja Alavesa. O seguir la vía verde del Urola, en perro y con bici, a través de cuarenta puentes y diecinueve túneles. O dejarte impresionar por el contraste de colores que ofrece el paseo costero que lleva desde Zarautz hasta Getaria. O seguir muchas otras rutas, que puedes ver con detalle en este enlace.

3.- ¿Cómo busco negocios caninos, alojamientos y restaurantes para comer?

Además de los planes que se te ofrecen arriba y todo lo demás que puedas explorar en Euskadi, tienes a tu disposición una herramienta interactiva que, una vez introducidos los parámetros que se ajusten a tus circunstancias, te ayuda a encontrar lugares para dormir, comer y muchas más actividades.

¿Quieres comer o dormir? Con la herramienta, puedes filtrar los establecimientos y los alojamientos por tipo (albergue, camping, hotel, pensión…), tamaño del perro admitido, cantidad de mascotas y zonas en la que son bienvenidas.

¿Quieres comprar? En ese caso, puedes filtrar los comercios por tipo (alimentación, farmacias, librerías, deporte…) y luego introducir también tus circunstancias (cantidad de perros y tamaño) para encontrar aquellos lugares que se adecúen a ti y a tu acompañante. Y también hay negocios caninos especializados, como fotografía canina, peluquerías, guarderías caninas y tiendas en las que se pueden adquirir piensos, entre otros.

¿Te apetecen otro tipo de planes, como ir de museos, visitar monumentos o hacer alguna excursión guiada? El buscador también permite encontrar estos planes.