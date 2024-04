CSIF reivindica este 1 de Mayo renovar la estructura y formar parte del Diálogo Social

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), reivindica este primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la necesidad de renovar la estructura del Diálogo Social, órgano en el que se dirimen las líneas estratégicas para el crecimiento económico y bienestar social de La Rioja en temas como la seguridad laboral, el empleo, fondos europeos, entre otras. Este órgano está formado por el Gobierno regional, la Federación de Empresas de La Rioja y los sindicatos más representativos “que según esta Ley son aquellos que tienen m´s del 10% de representatividad” una Ley que apostillan “no ha sido actualizada desde su nacimiento allá por 1985”.

Por esta razón, esta formación sindical asegura que “al igual que se han modificado leyes para que las instituciones del Gobierno sean mas plurales y entren en su estructura organizaciones con menor porcentaje, como es el caso de los partidos políticos que obtienen representación con un 5% en el Parlamento regional, se permita a otras organizaciones sindicales, que con estos mismos criterios sean incluidos en este órgano para aumentar su pluralidad”. Y esto, aseguran, “ya no solo es una cuestión de democracia sino que además responde a la necesidad de tener en cuenta las opiniones de un mayor número de organizaciones”.

El Diálogo Social tiene como objetivo el desarrollo de la región y según los datos que se han ido publicando en los últimos tiempos, apuntan, “La Rioja está en el vagón de cola del crecimiento económico. La semana pasada pudimos ver cómo en La Rioja el paro ha subido en 2.300 personas en el último trimestre, el IPC ha subido 5 décimas en el último mes, siguiendo con su evolución al alza o cómo denunciaban los propios sindicatos que se supone trazan las líneas estratégicas para mejorar la seguridad laboral en La Rioja, por ser los únicos que forman parte del Diálogo Social, ”Somos campeones en siniestralidad laboral“, como ellos mismos decían en su manifestación del pasado 28 de Abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”.

Con estos datos “objetivos queda de manifiesto que los actuales integrantes del Diálogo Social no están realizando su labor. Porque si hablamos de paro, en La Rioja disminuye a menor ritmo que en otras comunidades autónomas. En 2016 estábamos 8 puntos por debajo de la media nacional y en 2024 escasamente a 2. Si hablamos de salarios, las diferencias retributivas de los trabajadores de La Rioja con respecto nuestras comunidades limítrofes es significativa (450 euros menos que en el País Vasco y 250 euros menos que en Navarra)”.

Asimismo y analizando la financiación que obtiene La Rioja, CSIF asegura que “no es la misma y no nos permite realizar los mismos proyectos. En las infraestructuras no hemos progresado nada en 40 años. Algo que nos lastra enormemente en nuestro desarrollo. Somos la única comunidad autónoma que no está comunicada con Madrid por autovía y eso repercute en el atractivo de La Rioja a la hora de atraer nuevas empresas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores riojanos”.

Por todo ello, reivindican “pluralidad, igualdad y democracia para revitalizar La Rioja y que repercuta en los salarios de sus trabajadores y que CSIF tenga su más que necesario papel dentro del Diálogo Social”.