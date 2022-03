La patronal del campo extremeño vuelve a pedir ayudas pero mantiene a más de 65.000 jornaleros sin convenio

Diciembre, febrero y marzo. La patronal del campo ha vuelto a salir a la calle este miércoles para reclamar soluciones a la sequía y a los altos costes que sufren sus explotaciones, y lo han hecho coincidiendo con el inicio de la feria Agroexpo, en Don Benito (Badajoz), donde hace dos años se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.

En esta ocasión, los ánimos estaban más calmados después de los "episodios violentos" durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada. Pero la inauguración de la feria no ha contado con representantes políticos, algo que incluso ha sido criticado por las organizaciones convocantes (Asaja, La Unión, Aseprex, Agryga, Agricultores de Don Benito y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Norte extremeñas), que conforman la 'Plataforma en Defensa de Nuestro Campo'.

En la manifestación han participado varias centenares de empresarios del campo, una cifra alejada de las previsiones que manejaban los convocantes, como ha admitido el portavoz de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, que, no obstante, ha criticado las medidas de seguridad: "Hay más antidisturbios que para protegerse de los maleantes, ha dicho. La protesta ha contado con el apoyo de políticos del PP, Podemos, Ciudadanos y Vox, y con el escritor Jesús Sánchez Adalid, que ha cerrado el acto de protesta en las puertas de Feval, la institución ferial que acoge Agroexpo.

Las soluciones que reclaman pasan por convocar una Mesa de la Sequía en Extremadura, ya que desconfían de las medidas que puedan salir de la reunión del viernes con organizaciones y comunidades autónomas, el control del incremento de los costes de producción, actuaciones para el cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria para lograr unos precios justos y la solicitud de un plan estratégico de un reparto "más justo" de las ayudas de la PAC al Ministerio de Agricultura.

Por su parte, el líder de La Unión, Luis Cortés, ha advertido que no permitirán el reparto del agua para riego en Extremadura sin un acuerdo de la mesa regional, por lo que prevé una nueva protesta en Mérida a mediados de marzo: "No vamos a reventar Feval, pero si no hay Mesa de la Sequía en Extremadura iremos a la presidencia de la Junta", ha asegurado. Para el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, se trata de "defender las explotaciones de nuestros antepasados".

Los convocantes también han señalado la negativa de las organizaciones UPA y Coag a secundar la manifestación de este miércoles por la "violencia" de las últimas protestas de la patronal del campo y para "no perjudicar" un escaparate del sector primario extremeño, como es Agroexpo.

65.000 trabajadores sin convenio

Se trata de la tercera ocasión en la que las organizaciones agrarias de la región salen a la calle por la situación que padece el sector, al tiempo que lleva más de dos años bloqueando el convenio colectivo del campo, que afecta a más de 65.000 jornaleros. "Están siempre pidiendo, pero solo para ellos y mientras hay trabajadores del campo pendientes de mejoras económicas y sociales", ha afirmado el secretario regional de Industria de CCOO, Saturnio Lagar.

La próxima reunión entre patronal y sindicatos se celebrará en Mérida el 7 de marzo y, "aunque es difícil ser optimistas, vemos voluntad para una acuerdo", ha apuntado Lagar.

Hasta ahora, el principal escollo de las negociaciones ha estado motivado por la aplicación del Salario Mínimo Profesional, que las organizaciones del campo querían solventar con un aumento de la jornada laboral, y la aprobación de la reforma laboral por cómo podría afectar a las contrataciones temporales.

La patronal también reconoce "buena predisposición para seguir con la mesa de diálogo y adaptar las fórmulas de contratación actuales a la reforma laboral".