El PP advierte que moverá “todo lo que pueda mover” para evitar el cierre de Almaraz

El PP ha asegurado que “moverá todo lo que pueda mover” para paralizar el cierre programado de la central nuclear de Almaraz en la provincia de Cáceres, “la planta más rentable, más competitiva y, además, la más segura de toda España”, según han defendido los populares.

Así lo han señalado este lunes el coordinador de la Ponencia del Congreso de los Diputados encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Guillermo Mariscal; y la diputada por Cáceres, Cristina Teniente, en una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la localidad de Almaraz.

“Lo que venimos a hacer aquí hoy es mostrar la unidad absoluta del PP en contra del cierre programado de la central nuclear de Almaraz desde el punto de vista local, comarcal, provincial, autonómico y a nivel nacional”, ha indicado Teniente.

La diputada extremeña ha lanzado “un mensaje de socorro porque no hay tiempo”: No podemos permitirnos una decisión que es totalmente lesiva, no sólo para Extremadura, sino que es letal para los municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz, además de ir en contra de la estrategia europea en materia energética“.

“Tenemos que decir basta y tenemos que decir y apelar al PSOE a que deje las contradicciones y nos pongamos a trabajar para la continuidad, para la moratoria de lo que es la mayor industria de Extremadura y que además supone 800 puestos de trabajo directo y casi 3.000 indirectos que es el motor de la zona, que es el motor de la comarca y que significaría un daño enorme para nuestra región”, ha afirmado.

Por su parte, Guillermo Mariscal ha defendido que la central nuclear de Almaraz “ni se puede ni se debe cerrar, porque pone en riesgo no solamente la economía local, no solamente el desarrollo social de esta región, de esta comarca, sino además la estabilidad del sistema eléctrico español”.

Mariscal ha avanzado que durante este mes de junio el PP defenderá una proposición no de ley que “para, por una parte, ampliar la vida útil de la central nuclear de Almaraz para evitar que se cierre”.

“Y, en segundo lugar, para exigirle a los órganos competentes del Gobierno de España que notifiquen y nos expliquen la cuantía económica que supondría el cierre para esta zona y para la estabilidad del sistema energético español y, por tanto, los precios de energía no solamente en la provincia de Cáceres, no solamente en Extremadura, sino en la factura eléctrica de todos los españoles”, ha dicho.

Mariscal ha detallado que la central nuclear de Almaraz representa el 7 % de la demanda eléctrica de la España peninsular, “es decir, cuatro millones de hogares españoles viven o se suministra energía eléctrica de Almaraz, que no emite CO2, que es económicamente sostenible y que proporciona una estabilidad social y un aporte económico, sin duda, impresionante para esta comarca”.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno central no ha abierto “ningún tipo de diálogo” con los municipios, ni con la provincia, ni la Junta de Extremadura.“Ni se puede, ni se debe cerrar Almaraz porque se pone en riesgo la sostenibilidad económica del sistema eléctrico. Además, no podríamos dar cumplimiento a los objetivos de emisiones y no existe una alternativa económica fiable y segura para esta comarca y para esta provincia, siendo como es un tercio del peso industrial de la comunidad autónoma”.