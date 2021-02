Podemos denuncia ante la Fiscalía la "corrupción" en el proceso vacunación en Extremadura

La coordinadora general de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por supuestas irregularidades en el proceso de vacunación en la región que ha tachado de "corrupción, y "de la peor que hay".

A las puertas de la sede judicial, De Miguel ha señalado a los medios que "este tipo de corrupción pone en peligro vidas humanas; las de las personas más vulnerables y de aquellos que luchan en primera línea contra el virus".

La coordinadora general ha asegurado que se deben depurar responsabilidades e investigar si hay responsabilidades penales en estas "prácticas fraudulentas", al tiempo que ha criticado la "inacción del PSOE extremeño, que mira para otro lado".

Según De Miguel, "resulta curioso que el PSOE está denunciando situaciones similares en otros territorios y expulsando altos cargos que se han saltado el protocolo de vacunación, y han utilizado sus privilegios para ello, mientras que aquí se intentan tapar y justificar estos hechos".

La coordinadora regional de Podemos ha justificado esta acción judicial en la necesidad de que haya "transparencia absoluta" y ha señalado que no se les ha facilitado la lista de altos cargos vacunados, por lo que ha exigido explicaciones al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

Respecto a la polémica sobre la modificación del protocolo de vacunación por parte de la sanidad extremeña, De Miguel se ha referido a la supresión de la frase "en función del riesgo de exposición al virus". A su juicio, "no tiene ningún sentido cambiar un protocolo que está vigente a nivel nacional y eliminar palabras que realmente indican que puedes así vacunar a personas que no están en primera línea de la lucha contra la pandemia y, por lo tanto, no se exponen a un riesgo elevado".

"Queremos que el peso de la justicia caiga contra aquellos que se saltan la cola de las vacunaciones porque se están poniendo en peligro vidas humanas", ha concluido De Miguel.

La gerente territorial del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) en Badajoz, Montserrat Rincón, dimitió hace unas semanas por haber recibido la primera dosis de la vacuna de forma irregular.