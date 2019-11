Leticia Dolera: "Hay que desterrar el subgénero de cine de mujeres. Somos mujeres que hacemos cine"

Leticia Dolera acaba de recoger el Premio Luz en el Festival de Huelva. Un galardón que ha recibido este fin de semana asegurando que “cuando te dedicas al arte, intentas aportar luz a rincones del alma que están a oscuras”. La actriz, guionista y directora de cine lleva años intentando aportar su granito de luz en la lucha por los derechos de las mujeres.

Ha publicado un libro (Morder la manzana), estrenado una serie (Vida perfecta) y ha escrito cientos de tweets con un denominador común: la lucha feminista. Un año antes de estrenar su serie, le estalló la polémica por no contratar a una actriz embarazada.

“Fue una decisión artística al 100%, y todo el equipo estaba de acuerdo. Trabajamos con nuestro cuerpo y la actriz no podía encarnar al personaje de Cristina”. Durante varios meses sufrió la ira de redes y medios de comunicación, que pretendían ver una contradicción: “En televisión me llegaron a comparar con el chalet de Pablo Iglesias, pero yo nunca rompí con mis principios”.

Para Dolera, “es una lástima que vivamos momentos de acción y reacción, saltándonos la reflexión”. Un año después de toda aquella polémica, la serie Vida perfecta ha sido un éxito, tras ganar varios premios en el festival de series de Cannes y recibir el apoyo de los espectadores.

Vida perfecta «trata temas tan universales como las expectativas de vida, la pareja, el amor o el lugar que ocupan el éxito y el trabajo en nuestras vidas». Hila fino su humor, embridándolo elegantemente con su propia visión feminista del mundo. En ocasiones parece reírse de si misma… o de esa imagen que los medios de comunicación han construido de ella.

¿Cómo surge la serie?

La serie la empecé a escribir con el estreno de Requisitos para ser una persona normal. Ahí me doy cuenta de que aquello no tiene estructura de peli, sino de serie. Me reúno con Movistar, les pitcheo y me dicen que no lo ven. Escribí el primer capítulo y la biblia de la serie. Un año después, les digo que a lo mejor ahora sí la ven. Me dieron el ok y nos contrataron a Manuel Burque y a mí para escribir dos capítulos más. Nos los fueron encargando de dos en dos. Hasta que no estuvo escrita entera, no tuvimos luz verde.

