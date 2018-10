La Diputación de Pontevedra demandará al alcalde del PP que llamó "chacha para todo" a su presidenta

En el verano de 2014 el alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), visitaba un campamento infantil de la Xunta junto con otros cargos políticos. Durante su estancia en el recinto le pareció escuchar que las niñas y niños gritaban "podemos" y lo interpretó cómo una consigna a favor de Podemos, el partido político. Lo que chillaban realmente era "Pokémon", en referencia al personaje de dibujos animados, como parte de un juego. No obstante, Durán no dio por buena la explicación. Habían chillado "podemos" y aquello era "una provocación", había concluido, dando la visita por terminada visiblemente contrariado.



Cuatro años después el regidor vilanovés está otra vez en el centro de la controversia por la manera en que se ha referido al gobierno de la Diputación de Pontevedra y a su presidenta socialista: "un órgano político gobernado por el Ayuntamiento de Vigo, por el anciano Abel Caballero y su chacha para todo, que es Carmela Silva", afirmó tras rechazar el ente provincial un proyecto del consistorio de Vilanova para la piscina municipal. Poco después de estas palabras el PSdeG provincial pontevedrés exigió disculpas y la dimisión de Durán, que se reafirmó en las declaraciones y ahora el gobierno de la Diputación ha anunciado que lo llevará a los tribunales.



Según el portavoz del gobierno provincial y edil vigués, Carlos López Font, la Diputación ha decidido "presentar una denuncia" porque observa en las palabras de Gonzalo Durán un "ataque machista, clasista, fascista" y, asegura, creen que ha podido existir en ellas "incitación al odio". "La Diputación -agregó López Font en rueda de prensa- tiene la bandera de la igualdad" y, desde su punto de vista, los "ataques a la presidenta Carmela Silva" lanzados por Durán se deben a su condición de mujer. El alcalde de Vilanova, cree la Diputación, "no puede continuar un minuto más como representante de la ciudadanía" porque "debemos desterrar este tipo de insultos" de las instituciones. "No son algo normal y no entendemos cómo el presidente y el vicepresidente de la Xunta", de quien depende organicamente la Secretaría General de Igualdad del Gobierno gallego, "no han salido todavía a condenar ni a dar explicaciones de estas declaraciones".



El anuncio de acciones legales contra Durán llegaba después de que, tras las primeras exigencias de dimisión, él mismo se reafirmara en las declaraciones y advirtiera de que no va a dimitir "ni de coña". "Chacha no es un insulto", se defendió el alcalde de Vilanova en declaraciones a la Cadena SER en las que sólo admitió la posibilidad de calificar a Silva como "títere" o "marioneta" de un "hombre que anda haciendo el ridículo por las televisiones". "¿Pretende que dimita yo el tío que no revisó O Marisquiño, que casi desgracia a cuatrocientas personas, que le rompió los huesos a los vecinos? Que dimitan él y ella", retó, además de manifestarse convencido de que cuenta con el apoyo de la dirección del PP para seguir adelante. "Yo soy partido y el partido piensa como yo", ha razonado.



La primera declaración oficial desde la cúpula del PPdeG sobre esta polémica ha llegado por boca de su portavoz parlamentario, Pedro Puy, quien ha evitado pedir la dimisión de Gonzalo Durán, si bien ha considerado sus palabras como "profundamente desafortunadas", unos "exabruptos" que no deberían tener "cabida" en la política, para lo cual pidió la implicación de "todos". Mientras, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha reiterado la petición de dimisión por parte de los socialistas. Esa misma petición de dimisión, así como el "apoyo" y "solidariedad" hacia Carmela Silva han sido expresadas también por parte del portavoz de En Marea, Luís Villares, y desde el BNG a través de su portavoz nacional, Ana Pontón.