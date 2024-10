La abrupta caída de la construcción de vivienda pública en los gobiernos de Feijóo y Rueda en Galicia

La construcción de vivienda pública en la Galicia de los últimos 15 años, con sucesivos gobiernos del Partido Popular, ha seguido una curva descendente. Bruscamente descendente. Los 2.403 pisos de propiedad pública entregados por la Xunta desde 2009 y de los que todavía hace tres meses presumía Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia se deben en gran parte, según aseguran algunos expertos, a proyectos y licitaciones del bipartito, la alianza de Partido Socialista y BNG que gobernó entre 2005 y 2009. A partir de 2013, cuando ese impulso decae, y con la excepción de 2015 –entonces el Ejecutivo dio 246 pisos–, la política de vivienda pública en Galicia entró en estado comatoso.

En los últimos 11 años, los gabinetes de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda solo acabaron 581 de los mencionados 2.403 apartamentos. El pasado año, última cifra disponible, se entregaron 40. A 14 de octubre de este año, el Rexistro de Demandantes de Vivenda oficial contabilizaba 1.893 solicitudes.

En porcentajes, el panorama que dibujan esos números –a los que ha accedido elDiario.es después de recurrir a la Valedora do Pobo, que reprobó al Ejecutivo gallego por negarlos–, resulta todavía más expresivo. Entre 2009 y 2013, el PP entregó el 75,8% de toda la vivienda pública que entregó hasta el año en curso. De ampliar el arco hasta 2015, el porcentaje sube al 87,4%.







El acceso a estos datos –el desglose por años de construcción y entrega de vivienda pública– ha sido tortuoso. La opacidad preside la acción de la Xunta de Galicia a respecto de esta materia. Y aunque ahora el propio Rueda ha reconocido que no se habían preocupado por la cuestión porque no habían detectado el problema –la derecha no, sí la oposición, que lo llevó al Parlamento en numerosas ocasiones–, la información pública no fluye. Fue el presidente gallego el que mencionó los 2.403 pisos en una sesión de control en el mes de julio. Así respondía a las preguntas de Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, quien le afeaba los incumplimientos de los planes de su gabinete. Según Pontón, solo se materializaron 40 de las 870 viviendas públicas previstas en el Plan de Vivenda 2015–2020, aprobado por el Consello de la Xunta el 12 de febrero de 2015. El balance publicado de este y disponible en la página web de la Xunta asegura que se licitaron –no es lo mismo licitar que entregar– 858, es decir, el 98%. Pero de comparar estos números con los aportados a este periódico tras la llamada de atención de la Valedora, las cuentas no salen. Ni de lejos. Entre 2016 y 2023, es decir, incluyendo tres años más que los que abarcaba el período del plan, fueron 303 las entregadas.

125 millones en Galicia, 1.100 en Catalunya

Tras el debate parlamentario de julio, elDiario.es solicitó al departamento correspondiente, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, encabezada por María Martínez Allegue, la aclaración de las cifras ofrecidas por el presidente. En concreto, el desglose por años de esas 2.403 viviendas públicas. No hubo respuesta. Tampoco la hubo a través del Portal de Transparencia. Los datos solo llegaron después de la intervención de la Valedora do Pobo y casi al final del plazo establecido por ella para que el Instituto Galego de Vivenda e Solo los aportase. Y las conclusiones resultan gráficas: la construcción y entrega de vivienda pública se acumula en los primeros años de los mandatos de Feijóo, incluso pese a la cancelación de algunas promociones previstas por la coalición bipartita, cuya responsable de Vivenda, la nacionalista Teresa Táboas, dirigió una intensa política de vivienda pública que todavía contrasta con la dejadez del Partido Popular.

La diputada Alexandra Fernández, del BNG, había acusado en diversas ocasiones a Rueda de apoyarse sin hacerlo explícito en la acción gubernamental del bipartito. Lo mismo adujo el secretario general del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro la pasada semana, cuando dedicó al tema su turno en la última sesión de control. “Construyó más vivienda pública el Gobierno socialista [en pacto con el BNG] que ustedes en 15 años”, recordó. El presidente de la Xunta respondió con un compromiso que ha reiterado en las últimas semanas: el de doblar el parque público existente, 4.000 viviendas (en propiedad y en alquiler). Lo financiará con los fondos europeos de recuperación a los que, también lo recordó Besteiro, el propio Partido Popular se opuso con su voto en contra en el Congreso. El presupuesto para “suelo residencial y nuevas construcciones” del Gobierno gallego pasará en las cuentas de 2025 de 47 a 125 millones, anunció Rueda. Casi al mismo tiempo, el Govern de Salvador Illa, en Catalunya, ha prometido 1.100 millones anuales para vivienda pública. La diferencia la subrayó el propio Besteiro: “El presupuesto catalán no es 10 veces el de Galicia”.