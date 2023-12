La música electrónica toma A Coruña con el Fanzine Fest y en la Cidade da Cultura se abre una muestra de realidad virtual

Por si no te habías dado cuenta todavía la Navidad está al caer y la agenda cultural va cerrando el año antes de entrar en esas semanas donde la actividad no desaparece pero cambia de formato para abrirse a un público más familiar. Pero estos días aún tenemos propuestas atractivas como el Fanzine Fest que llena A Coruña de música electrónica este fin de semana. También en el apartado musical tendremos otras opciones como los conciertos de Juancho Marques y El Columpio Asesino en Santiago y el de Carlos Núñez en el Teatro Rosalía de A Coruña.

En lo que se refiere a artes escénicas esta semana hay dos citas con el humor muy apetecibles. En Ourense y Vigo estarán Cimas & Vaquero con su particular forma de entender la comicidad mientras que en el Teatro Colón de A Coruña habra varias funciones a cargo de los humoristas coruñeses Touriñán y Perdomo. Una buena manera de echar unas risas antes del atracón navideño de buenos deseos para todo el mundo mundial. Y en Santiago se acaba de abrir en la Cidade da Cultura una muestra basada en la realidad virtual que nos permite viajar a distintos hábitats naturales de todo el mundo. No está nada mal dadlo lo caro que resulta viajar en estas fechas próximas a la Navidad. El que no se consuela es porque no quiere. Vamos con todo.

Electrónica a tope en el Fanzine Fest. A Coruña. Viernes 8 y Sábado 9 de diciembre

La capital coruñesa vive un año más una nueva edición del Fanzine Fest, dedicado a la música electrónica, que esta semana se cierra con dos citas muy especiales. Una en la tarde del viernes en la Fundación Luís Seoane y otra el sábado noche en la sala El Túnel, ubicada en los sótanos del Coliseum. El británico Samuel Kerridge será una de las estrellas de la noche. Aquí tienes más info sobre los horarios y las entradas para disfrutar de dos jornadas muy especiales.

Cimas & Vaquero, un humor diferente. Ourense y Vigo. Viernes 8 y. Sábado 9 de diciembre

Como ellos mismos anuncian con humor llega un espectáculo único que nunca más se volverá a ver...por suerte. Raúl Cimas y Vaquero visitan Galicia en una gira con doble cita, el viernes 8 en el Auditorio Municipal de Ourense y al día siguiente en el Auditorio Mar de Vigo. Risas aseguradas para los seguidores de este tipo de humor que va un poco más allá de lo convencional. Aquí y aquí, entradas para ambas citas.

Juancho Marqués en Santiago. Sala Capitol. Jueves 14 de diciembre

Hip-Hop, electrónica y pop se mezclan en las composiciones de este rapero de origen andaluz afincado en Madrid que ha conquistado los escenarios de toda España en los últimos años. En la sala Capitol de Santiago presentará los temas de su último disco, Paraíso 39. Aquí entradas.

Hábitats naturales en RV en el Gaiás. Santiago. Museo Cidade da Cultura. Hasta finales de mayo

Hábitats. Natureza estendida es el título de esta nueva expo que acaba de abrirse en el Museo de la Cidade da Cultura de Santiago y que permitirá a niños y grandes sumergirse en espacios naturales muy diversos del mundo. La idea es dar a conocer virtualmente estos espacios y concienciar sobre la necesidad de conservarlos. La Gran Barrera de Coral australiana, la selva amazónica o la Antártida son algunos de los espacios que podrán casi tocarse. Aquí entradas y más info.

Otras propuestas:

Perdomo y Touriñán en A Coruña: Sin duda son los máximos representantes de lo que podríamos llamar Humor Coruñés. Actúan este viernes 8 y el sábado 9 en el Teatro Colón de su ciudad. Aquí más info.

El Columpio Asesino se despide en Santiago: Son una de las bandas indies españolas más influyentes de los últimos tiempos. Ahora se despiden con una gira por toda España con parada en la sala Capitol de Santiago este sábado 9, con entradas agotadas. Aquí más info.

Carlos Núñez en el Rosalía: Nuestro gaiteiro más internacional presenta nuevo trabajo, Celtic Sea, en el Teatro Rosalía de A Coruña este miércoles 13. Aquí entradas.

El Mesías de Haendel en A Coruña: La Orquesta Sinfónica de Galicia calienta motores para la Navidadcon un clásico de estas fechas, El Mesías de Haendel. Funciones el viernes 8 y el sábado 9 en el Palacio de la Ópera. OSG. Entradas, aquí.