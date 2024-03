“Depositamos cierta esperanza en esa parte del PP que se ha vuelto contra la macrocelulosa al conocer los datos”

Si la Plataforma Ulloa Viva es la punta de lanza de la rebelión ciudadana contra la macrocelulosa de Altri, Marta Gontá es el rostro y la voz de la plataforma. A sus 34 años, esta desarrolladora informática tiene una trayectoria vital unida de forma indisoluble a la comarca amenazada por el proyecto. “Nací en Antas de Ulla, vivo en Monterroso y trabajo en Palas de Rei”, tres de los municipios directamente afectados por una instalación que llegó envuelta en la promesa de un desarrollo verde y ecológico. Sumida en una actividad frenética, atiende a elDiario.es saliendo por la puerta del trabajo, después de seguir por streaming el pleno de la Deputación de Lugo en el que PSOE y BNG se opusieron a la moción de apoyo al proyecto presentada por el PP. “Rechazo absoluto y sin fisuras”, destaca.

¿Por qué cree que este asunto, que está protagonizando ahora la agenda política, pasó desapercibido en la campaña de las elecciones autonómicas?

Porque el PP midió muy bien los tiempos y no había datos reales para que tuviese peso. Justo al final de la campaña fue cuando sacó el primer estudio, que era sólo el proyecto de captación (de aguas) y luego, una vez pasadas las elecciones, publicó el de impacto ambiental (apareció en el DOG, el Diario Oficial de Galicia el 4 de marzo, dos semanas después de los comicios).

El PP habla ahora de un giro de la izquierda porque en enero de 2022 el Parlamento de Galicia respaldó por unanimidad la instalación de la factoría. Sin embargo, lo que se conocía entonces era muy distinto...

Durante mucho tiempo no llegamos a entender por qué la oposición votó este proyecto como “estratégico”. Ahora bien, en la charla organizada por la plataforma en Melide lo aclaró una de las personas del BNG que apoyó aquello y el PSOE volvió a hacerlo en el pleno de la Deputación: ellos no votaron este proyecto, votaron otro proyecto que tenía otras características. Esto a la plataforma nos provoca una duda: entendemos que si lo que votaron no es lo mismo que hay actualmente, a este proyecto se le tendría que quitar el adjetivo de “estratégico”.

¿O, por lo menos, volverlo a votar?

Exacto.

¿Los vecinos también se sienten engañados?

En este entorno, tenemos la sana costumbre de desconfiar, como buenos gallegos, cuando los medios de comunicación nos intentan meter algo por los ojos, cuando se nos dice que viene un proyecto con 2.500 empleos directos sin nada que avale esos empleos ni ese proyecto... así que nos quedamos a la espera, a ver qué pasaba. No es que nos sintamos engañados, sabemos que es una forma mediática que tiene la Xunta de difuminar este tipo de iniciativas.

El proyecto está en exposición pública hasta el próximo día 17 de abril. ¿Cuál creen que es la situación ahora mismo, minuto y resultado?

Vemos avances positivos, pero con mucha cautela, porque sabemos que la gente que está detrás, intentando mover los hilos y pasar por encima de los vecinos, es muy poderosa. Altri está en el PSI-20 de Portugal, no es una cualquiera. Después está la consultoría Acento de Pepe Blanco, con un ejército de expolíticos moviendo toda la burocracia que haga falta. A este hombre, que tiene raíces en Palas de Rei, que dijo que el agua que devolverá la fábrica al río valdría para beber y que es lo mejor que le puede pasar a Galicia, nos gustaría preguntarle cuánto cobra, para tener una idea más clara del motivo por el que la defiende. Y, luego, Greenalia, con la exconselleira de medio ambiente al pie del cañón (La empresa Greenfiber, creada para impulsar la celulosa, está compuesta por Altri y Smarttia, la sociedad inversora de Manuel García, propietario de Greenalia, empresa que tiene en su consejo de administración a Beatriz Mato, antigua responsable de Medio Ambiente en los gobiernos de Feijóo).

La Xunta y el PP compraron la tesis de Altri, de que suspendieron la gira de charlas informativas por la comarca por la “agresividad” y “violencia” de varios colectivos.

Ése sí que es un engaño de los gordos. Gracias a Dios, las charlas están grabadas, son públicas, las puede ver cualquiera... Ésa es un arma más que utilizan cuando haces preguntas incómodas que no quieren responder. Ya lo aclaramos: estar sentado en tu sitio con carteles que dicen “Altri, non” no es violencia, es libertad de expresión.

Justo después de la suspensión de esa gira, la plataforma organizó una mesa redonda, con cientos de personas, en Melide. Allí hubo expertos y representantes de las plataformas en defensa de las rías de Arousa y Pontevedra.

Era la tercera que organizamos. Las otras dos fueron en Palas y también se invitó a Xunta y Altri, que no quisieron acudir. Melide es un municipio estratégico, de los más habitados de los que son afectados y directos y donde había más desconocimiento del proyecto. Nos cuesta mucho encontrar médicos que puedan dar su punto de vista y aquí tuvimos la gran suerte de que viniese un médico jubilado, que fue neumólogo durante 20 años en el hospital de Navia. Nos dijo que estaría bien poner en las alegaciones que no hay estudios sobre cómo afecta a la salud vivir al lado de una celulosa. Porque los médicos no pueden afirmar nada, sólo tener sospechas, ya que no hay ningún trabajo serio que hable del impacto en la salud.

No cree que esto sea casual...

Él considera que no puede ser casual y explica que hay muchos poderes implicados y estos estudios no interesan: sería demostrar lo que se sospecha.

El ayuntamiento de Melide fue, o eso se dijo, la primera institución en posicionarse abiertamente contra la celulosa.

No fue la primera. La primera fue el concello de Agolada, el día que Altri suspendió la charla prevista allí, y justo después Melide. Los de Arzúa y Santiso también están en contra y sacarán un comunicado en breve si no lo han hecho ya. También Antas de Ulla.

¿Había algo que hubiesen podido contar los representantes de Altri en su gira que les diese tranquilidad sobre el proyecto?

Cuando vinieron a hacer esta gira, habíamos leído el DOG, teníamos nuestros resúmenes y nuestros datos. Lo que esperábamos es que fueran capaces de verbalizar lo que estaba escrito en el papel, pero decidieron hacer otra cosa: tomar a la gente un poco por tontos, utilizar un lenguaje que pretendía reírse de nosotros.. Intentaron no usar la palabra celulosa, decir que la madera salía de bosques certificados gallegos cuando todos sabemos que los eucalitos son plantaciones... No explicaron, trataron de maquillar un proyecto que no tiene pies ni cabeza y no se sostiene.

Cuando vieron que había una gran oposición vecinal y que esa oposición estaba bien informada, buscaron cualquier excusa para parar las charlas. Tampoco creemos que sea casual que fuesen primero a Monterroso y Palas, concellos gobernados por el PP donde pensarían que tendrían menos oposición, ni que las suspendiesn justo antes de ir a los dos municipios donde tienen pensado hacer la mayor parte de las expropiaciones y las servidumbres, Santiso y Agolada. Allí se hará el túnel de 12,5 km que atraviesa la Red Natura.

¿Tienen algún cálculo de cuántas alegaciones se pueden haber presentado ya al estudio de impacto ambiental?

Ni idea. Tenemos que tener en cuenta que éste es un problema de toda Galicia, no de la Ulloa. Esta macrofábrica se quiere construir en el alto Ulla, hay doce concellos que beben del río antes de llegar a su desembocadura y luego está toda la ría de Arousa y todas las personas que viven de ella: cofradías, mariscadoras... Hay mucha gente presentando alegaciones y todas muy distintas. Hay un movimiento de toda Galicia en contra de este modelo que nos quieren imponer.

¿Creen que se ha dado ya un giro a la opinión pública?

Totalmente. Creemos que lo que va a recibir de la sociedad gallega es un no rotundo. Es un proyecto que se llevó con un oscurantismo total que no entendíamos. Después de pedir durante dos años información a la Xunta y a Altri sin recibir respuesta, ahora que tenemos los números encima de la mesa, sí lo entendemos: no se sostiene por ningún lado.

No se sostiene la captación de 46 millones de litros cada día y el vertido de 30 millones. No se sostiene la extensión de 360 hectáreas. No se sostiene cavar 12,5 km por Red Natura... ésta es otra cosa de la que se habla poco: la zona en la que va situada la fábrica, por donde pretenden pasar los tubos, es una zona de especial interés medioambiental en la que viven tres plantas endémicas estrictas de Galicia. Para hacerte un resumen claro: si Galicia fuese España, esa zona sería Doñana.

Y hay otra cuestión: ¿cómo va a convivir la planta con el camino de Santiago? ¿Cómo convive una chimenea de 75 metros de alto echando humo 350 días al año? ¿Quién va a gastar tiempo de sus vacaciones en pasar al lado de una celulosa...?

¿Confían en que las alegaciones puedan tumbar el proyecto?

No, no confiamos, porque Augas de Galicia, que es el organismo que tendría que parar la captación, no es muy de fiar. Si no estuviese sometido a lo que dice la Xunta, tendría que parar la captación: Augas de Galicia tendría que parar este proyecto.

¿Dónde será entonces la siguiente batalla?

Ahora lo que tenemos que hacer es que se debata a nivel nacional y europeo. Haremos nuestros propios informes, con técnicos y catedráticos que nos están ayudando, y los presentaremos en Madrid y Bruselas. Vamos a parar esos fondos públicos (Altri condiciona la viabilidad del proyecto a la llegada de ayudas europeas por valor de 250 millones de euros).

¿Confían en que sea Bruselas quien lo pare?

Tenemos una pequeña esperanza en esta parte del PP que se está volviendo en contra del proyecto ahora que conocen los datos. Si no, toda la carga estará en Bruselas.

¿Pero existe esa parte del PP?

Se nota simplemente viendo las noticias. Antes esto era un proyecto estratégico, de economía circular, con 2.500 puestos de trabajo, que casi venían como una ONG a solucionarnos la vida. Ahora, ya estamos escuchando a Ángeles Vázquez (conselleira de Medio Ambiente en funciones) decir “si cumple, bien y, si no, a otra cosa”; el alcalde de Palas ya dice que igual presenta alegaciones; algunos de los representantes populares en la Deputación dicen que hay que verlo... Entendemos que ese giro de discurso viene motivado por la gente que está en contra dentro del propio PP.