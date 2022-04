Feijóo culmina el traslado de su núcleo duro a Madrid con el nombramiento de Mar Sánchez para gestionar su imagen

El círculo más estrecho de Alberto Núñez Feijóo durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia se traslada con él a Madrid. El recién elegido presidente del PP culmina la confección de su equipo más cercano y lo hace con el nombramiento de varias personas de su núcleo duro. Además de los cinco vicesecretarios del Comité de Dirección, ha dado a conocer el nombre de la que será la principal encargada de la comunicación desde ahora. Del área de proyección e imagen, directamente dependiente de Feijóo, se va a ocupar Mar Sánchez Sierra, la actual secretaria xeral de Medios del Gobierno gallego.

Mar Sánchez es una persona de la máxima confianza de Feijóo. Tanto que la carrera política del dirigente gallego no se podría entender sin el papel de esta licenciada en Ciencias de la Información, merecedora de ser considerada su mano derecha y siempre al mando de la estrategia comunicativa. Hace décadas que trabajan juntos. Cuando Feijóo entró a dirigir Correos, en el año 2000, Sánchez Sierra se convirtió en la directora de comunicación y lo acompañó después en su salto a la Xunta, cuando el ahora presidente del PP se integró en el equipo de gobierno de Manuel Fraga.

Desde que Feijóo se convirtió en presidente de la Xunta, en 2009, Mar Sánchez fue la directora xeral de Comunicación. En 2013 fue nombrada secretaria xeral de Medios, con las competencias sobre los fondos que se distribuyen entre la prensa y las de supervisión de la Corporación Radio y Televisión de Galicia, en donde desde hace cuatro años una plataforma de trabajadores protesta cada viernes por lo que califican de “manipulación informativa”.

Feijóo afianza con otros dos nombres muy cercanos a él su control en el partido. Para la vicesecretaría de Organización Territorial ha elegido al que ha sido en los últimos seis años su número dos en el PPdeG, Miguel Tellado, el secretario general de la organización gallega. Es actualmente quien sustituye al propio Feijóo de forma temporal al frente del partido en Galicia. Se une al nombramiento que ya se había adelantado de Diego Calvo, presidente del PP en la provincia de A Coruña, como presidente del comité electoral nacional, con responsabilidad sobre la elaboración de listas. Aunque ha elegido para la vicesecretaría de Coordinación Autonómica y Local a Pedro Rollán, persona de confianza de Isabel Díaz Ayuso, el presidente del partido sitúa a dos de sus hombres en el control de los territorios.

El último nombre gallego de su equipo que el presidente del PP reveló este domingo es el de su directora de gabinete. Para el cargo recurre a Marta Varela, que se integró en su círculo más estrecho como asesora cuando fue nombrado presidente del Gobierno gallego. Lo ha acompañado desde entonces en puestos relacionados con la política de comunicación y en 2020 pasó a ser la directora xeral del Gabinete da Presidencia de la Xunta.

Equilibrio de poderes con Baltar

En el Comité Ejecutivo Nacional del PP tienen asiento otras dos personas de la confianza de Feijóo: sus dos vicepresidentes en la Xunta, Alfonso Rueda -que es, además, el presidente provincial del PP en Pontevedra- y Francisco Conde, son vocales. Equilibra los poderes internos en el PP gallego con la entrada en este órgano de dirección de los presidentes en las provincias de Lugo y Ourense, Elena Candia y José Manuel Baltar.

El barón ourensano dirige la única diputación en manos de los populares en Galicia, en una provincia fundamental en votos para el PP, un peso que hace valer para trasladar sus mensajes en la vida interna del partido y que Feijóo no ha llegado a contrarrestar en sus 16 años como jefe de filas de la organización en la comunidad. El primer asomo de disputa interna tras la renuncia del ya presidente del PP español se dejó entrever en la declaraciones de Baltar sobre el que se interpreta como el nombre con más posibilidades de tomar las riendas de la Xunta, Alfonso Rueda. Dijo en una entrevista en Onda Cero que el político pontevedrés tiene “muchísima ventaja” en esa carrera, pero recalcó que eso no implica que vaya a ser automáticamente el candidato para las siguientes elecciones autonómicas, que deberán ser en 2024. Luego aclaró que sus palabras no debían ser interpretadas como un respaldo a Rueda porque la pregunta no se había formulado en esos términos.

Los estatutos dicen que el presidente del PP es también el candidato en los comicios gallegos, pero de momento el relevo orgánico está en pausa y Tellado ha asumido provisionalmente el control de la organización. Tampoco se ha activado la sustitución en la Xunta, aunque, de acuerdo con las últimas declaraciones de Feijóo, el proceso va a arrancar con su dimisión este mismo mes.

El mentor de Feijóo

El mapa del círculo cercano que el dirigente gallego ha trazado para su mudanza a Génova 13 se completa con otro nombramiento para el Comité Ejecutivo Nacional, el de José Manuel Romay Beccaría, exministro, exconselleiro y padrino político del nuevo presidente del PP. Feijóo era un funcionario sin carnet del partido cuando Romay empezó a confiarle puestos de más responsabilidad. En 1991 lo eligió como secretario general de la consellería de Agricultura que entonces dirigía y, pocos meses después, lo incluyó de nuevo en su equipo en el departamento de Sanidade. Repitió la operación cuando, en 1996, pasó a ser ministro del mismo ramo con José María Aznar. Feijóo ha dirigido en numerosas ocasiones elogios a su mentor y en el último congreso del PPdeG, celebrado en 2021, lo nombró presidente de honor del partido.

El grupo gallego en los órganos directivos del PP se cierra con los nombres de otras dos conselleiras de la Xunta, Fabiola García y Ángeles Vázquez, que tendrán asiento en la Junta Directiva Nacional.