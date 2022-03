Feijóo abandona Galicia sin resolver su sucesión y con amenaza de disputa interna en el PP gallego

La llegada de Alberto Núñez Feijóo a Madrid para dirigir el Partido Popular que expulsó a Casado por la puerta de atrás está desmontando muchas de las ideas preconcebidas que existían sobre las virtudes del barón gallego. Mientras se empiezan a rasgar las telas que le vestían con el traje de buen gestor y político moderado, ahora otra de sus conquistas está en entredicho: aquella que se refiere a él como un dirigente que tiene controlado al partido bajo su mando.

Feijóo dimitirá de su cargo como presidente del PP gallego, obligado por los estatutos, en los próximos días. Ha pasado casi un mes desde que anunció su intención de dar el salto a la silla principal de Génova 13. En todo ese tiempo no ha conseguido nombrar un sucesor ni ofrecer una fecha creíble para acometer los dos relevos que tiene pendientes: el del partido y el de la Xunta.

El nombre en boca de todos para la sucesión en el Gobierno gallego es el de Alfonso Rueda, vicepresidente de Feijóo desde hace una década. El primero que ha salido a valorar el rumor sobre esa candidatura ha sido la del presidente provincial del PP en Ourense, Manuel Baltar. Se trata de unas declaraciones esperadas, toda vez que Baltar es el gran contrapeso interno con el que Feijóo ha tenido que lidiar en sus años de presidencia y frente a cuyo poder local no ha cosechado más que fracasos.

Las palabras de Baltar sobre el futuro del PP gallego ofrecen interpretaciones variadas. Durante una entrevista en Onda Cero aseguró este lunes que Alfonso Rueda cuenta con “muchísima ventaja” para convertirse en el relevo de Feijóo en la Xunta pero aclaró que aunque consiga ese puesto eso no le convierte de facto en candidato a las elecciones previstas para 2024. El principal aludido, Alfonso Rueda, no tardó en aparecer ante los micrófonos para interpretar esas declaraciones como un gesto de apoyo y asegurar que agradecía “la muestra de confianza” de Baltar. Solo unas horas después Baltar volvía a comparecer ante los periodistas para aclarar malentendidos y afirmar que él no apoyaba a Rueda porque nadie le había preguntado eso de manera concreta.

Los estatutos del PP dicen que el presidente del Partido Popular de Galicia será automáticamente el candidato a la presidencia de la Xunta. Cuando Feijóo dimita (tendrá que hacerlo antes del sábado) no habrá un nuevo presidente del PP y las funciones de organización de la formación política quedarán en manos del actual secretario general, Miguel Tellado. No se sabe hasta cuándo. Así las cosas la sucesión queda sin resolver y en esas aguas turbias Baltar se muestra a favor de una “solución transitoria”. Sobre Rueda Baltar afirma que les une “una magnífica sintonía” pero aclara que el PP gallego necesita “un liderazgo fuerte”. Pudo decir que ese liderazgo lo puede encabezar el propio Rueda pero no lo dijo. Más bien al contrario, Baltar se muestra con mensajes ambiguos: “Habrá que hablar en su momento”.

La presencia de Alberto Núñez Feijóo en Ourense ha sido este mes más frecuente que nunca. desde que anunció su salto a Madrid ha estado cuatro días en esa provincia, más que los que ha pasado en Madrid. Su equipo resta importancia a esa efusividad ourensana y desligan su presencia en la provincia de las guerras que antaño libraron Feijóo y Baltar, con victorias habituales para este último.

La batalla interna más significativa librada entre ambos sucedió en 2010. En aquel momento Feijóo pretendió situar a un afín en la presidencia provincial del PP ourensano en el congreso provincial que se celebró a principios de aquel año. A enfrentarse con Manuel Baltar, hijo del histórico presidente de la diputación José Luis Baltar, envió al entonces alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán. Fracasó. Manuel Baltar preside desde entonces el PP de Ourense y la Diputación provincial, e impone a Feijóo la estrategia política en la provincia. El caso de la ciudad de Ourense y el pacto de los populares con la derecha populista de Pérez Jácome –a quien el presidente gallego llegó a calificar de “letal para la ciudad” durante la campaña– es el último de los ejemplos. Feijóo había colocado como candidato al exconselleiro y exalcalde Jesús Vázquez, que se negaba a entrar en el gobierno local. Hace unos meses tiró la toalla y abandonó la política. A cambio de ceder el mando en la provincia de Ourense, Feijóo recibe de Ourense una contrapartida sin la cual su mayoría en el Parlamento de Galicia no se explica: los votos. Y es que la provincia de Ourense es uno de sus principales depósitos electorales del Partido Popular de Galicia, clave para mantenerse en el poder autonómico al que la formación llegó en marzo de 2009.