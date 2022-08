Galicia, sin incendios forestales por primera vez en un mes

Por primera vez en algo más de un mes, la Xunta no informa de ningún incendio forestal pendiente de extinguir en Galicia. La Consellería do Medio Rural comunicó ayer jueves por la noche que daba por extinguido el único fuego que quedaba ardiendo, el que arrasó 36 hectáreas en la parroquia de Frontón, en Pantón (Lugo). Desde el pasado 12 de julio el mapa gallego no aparecía libre de manchas de fuego. Desde entonces han ardido más de 42.000 hectáreas.

A apagar los incendios que seguían consumiendo masa vegetal contribuyeron las lluvias de estos últimos días en Galicia. Las predicciones meteorológicas cambian desde este viernes y se espera que vuelvan las temperaturas altas y los cielos despejados.

Este viernes no aparecen por el momento, incendios en el informe de la Xunta, que solo ofrece datos de los fuegos que superan las 20 hectáreas o de los que afectan a terrenos protegidos. En lo que va de agosto, según los datos difundidos por el Gobierno gallego, han ardido 8.100 hectáreas. Los dos incendios que arrasaron más superficie fueron el de Cures, en Boiro (A Coruña), en donde el monte ardió a pesar de ser una zona que la Xunta vigila especialmente por considerarla de alta actividad incendiaria; y el de Laza y Chandrexa de Queixa (Ourense). En el primero de ellos la estimación es que quedaron calcinadas 2.200 hectáreas; en el segundo son 2.100.

Desde que el pasado 12 de julio Medio Rural informó de un incendio en Ribadavia (Ourense) todos los días ha actualizado sus informes con fuegos activos que afectaban a distintos puntos de Galicia, sobre todo a la provincia de Ourense.