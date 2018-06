Feijóo pide ahora que Pedro Sánchez le ayude a pagar su nuevo edificio de 17 millones en la Ciudad de la Cultura de Fraga

El 28 de mayo pasado, cuatro días antes de que triunfase la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció que construiría en la Cidade da Cultura de Santiago un nuevo edificio para las universidades gallegas con un coste de 17 millones de euros que aprovecharía las estructuras a medio levantar de lo que iba a ser el gran teatro de la ópera, nunca finalizado, del complejo cultural ideado por Manuel Fraga. Nada dijo aquel día Feijóo de que el Gobierno central tuviese que jugar ningún papel en lo que se presentó como un acuerdo entre la Xunta y las tres universidades gallegas. Este miércoles, un mes después, y ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, Feijóo presentó el diseño del nuevo edificio y reclamó al nuevo Gobierno que colabore con su financiación apelando ahora a unos supuestos “compromisos, no protocolizados, con el Gobierno anterior”.

Según insistió este miércoles Feijóo, el coste del nuevo edificio para las universidades en el espacio que deja vacío el teatro que no se finalizó será 13 millones de euros inferior a lo que costaría levantarlo en otro emplazamiento de Galicia, cifras de las que la Xunta aun no ha justificado su origen. Esos 17 millones que costará el nuevo edificio, a pesar de que el propio Feijóo se había comprometido en 2013 a no seguir construyendo el complejo diseñado por Fraga, saldrán ahora al 50% de la Xunta y al 50% de las universidades a través del plan de financiación autonómica de las mismas. Pero Feijóo quiere que el Gobierno central también aporte fondos, retomando así una estrategia de reclamación que ya había empleado en su momento con el Ejecutivo también socialista de José Luis Rodríguez Zapatero pero que con Rajoy volvió a quedar aparcada.

Feijóo, los tres rectores gallegos y el conselleiro de Educación y Cultura ante el espacio que ocupará el nuevo edificio Xunta de Galicia

Lo que sí detalló este miércoles el Gobierno gallego es el diseño del nuevo edificio, del que distribuyó varias recreaciones. Según dijo, fue diseñado por Andrés Perea, quien ocupó la dirección de obra del complejo durante la ejecución de los edificios previos diseñados por el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. En su momento, en la comisión de investigación creada en Parlamento de Galicia sobre el complejo ideado por Fraga, Perea había elogiado como “obra maestra muy trabajada” y “de una coherencia insólita” el proyecto global de Eisenman para la Cidade da Cultura. Ahora, según la Xunta, el nuevo edificio diseñado por él se integrará con los diseñados por Eisenman con un “encaje tanto en complicidad y entendimiento con el skyline del Gaiás, pero sin llegar a mimetizarse, en una apuesta por una autonomía formal”.

Ese nuevo edificio de cuatro pisos acogerá “alrededor de 140 trabajadores” que prestarán allí su servicio para el nuevo consorcio interuniversitario gallego así como para la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia y un futuro Centro Europeo de Investigación en Paisajes Culturales. Además de esos espacios de trabajo, el edificio, denominado Fontán en homenaje al geógrafo y matemático gallego del siglo XIX, contará con un auditorio de 750 butacas que lo convertirán en el más grande de la Cidade da Cultura y en su último piso tendrá un jardín cubierto.

La intención de la Xunta es que las obras se liciten en julio y comiencen este mismo año para que la construcción se finalice en 2020 y pueda comenzar a funcionar en 2021, coincidiendo con el año Xacobeo. “El nuevo Edificio Fontán contribuirá a que Galicia se conozca mejor a sí misma”, aseguró Feijóo.