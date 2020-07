Feijóo anuncia que su gobierno está estudiando denunciar a La Liga: "Se puso en riesgo la salud pública y hubo irresponsabilidad"

La Xunta de Galicia anunció este jueves que no descarta emprender acciones legales contra La Liga por el viaje del CF Fuenlabrada hasta la ciudad de A Coruña con al menos seis positivos en sus filas. Tras la reunión semanal de su gobierno, Alberto Núñez Feijóo recordó que estaba en marcha un expediente informativo dirigido por inspectores de Sanidade. Con ese documento la Xunta pretende esclarecer lo sucedido en torno al desplazamiento y la gestión de la organización dirigida por Javier Tebas. El presidente gallego afirmó que se había puesto en riesgo la salud pública y que se había cometido una irresponsabilidad "por parte del Fuenlabrada, por parte de la Liga o incluso por ambos a la vez".

En relación con el expediente informativo, Núñez Feijóo no descartó que se fuera a derivar el caso al departamento de asesoría jurídica "por si los hechos fueran constitutivos de delito", al igual que hizo el Ayuntamiento de A Coruña esta semana. En todo caso, la actuación tanto del club como de la Liga no fue "un procedimiento normal" para el líder de la Xunta, que lamenta que la ciudad coruñesa se haya visto "estigmatizada por la presencia de seis positivos en un hotel". "Ante una enfermedad infecciosa no caben interpretaciones. Si hubo positivos desde el sábado, el equipo jamás debió viajar a Galicia", aseguró.

Además de la cuestión deportiva, en la que Feijóo mostró su apoyo al Deportivo, a sus aficionados y a "todo el tejido laboral que depende del club", el presidente de la Xunta no escondió su "decepción" por que el escándalo envuelva a "una de las ligas de fútbol más importantes del mundo". Otra de las preocupaciones de la administración autonómica es recuperar la sensación de seguridad contra el virus ante el descenso de la afluencia de visitantes en la ciudad coruñesa. Además de registrarse numerosas cancelaciones de reservas en hoteles -según las palabras del propio Feijóo, incluso llegó a anularse una boda con un elevado número de asistentes-, algunos de los clientes optaron por abandonar la ciudad pocos minutos después de conocerse la presencia de positivos en las filas del Fuenlabrada.