El Gobierno gallego admite en sede parlamentaria desconocer en qué consiste exactamente la figura de un rastreador

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo acaba de reconocer en sede parlamentaria no saber en qué consiste exactamente la figura de un rastreador. La confesión ha corrido a cargo del nuevo conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, durante su primera intervención en una sesión de control parlamentario para responder a las preguntas de la oposición. Al máximo dirigente de la sanidad gallega se le preguntó cuál era la cifra de personas dedicadas a la tarea de rastrear casos de COVID en Galicia. La respuesta de Comesaña fue la siguiente: "No le puedo dar una cifra si usted no me da la definición exacta de lo que entiende por un rastreador". Preguntaba el diputado socialista Julio Torrado, después de que el Gobierno gallego haya estado meses jugando con los números y pasando de contabilizar a finales de mayo una veintena de rastreadores para decir mes y medio después que disponía de 6.000 personas para la función de perseguir al virus. A día de hoy, según el relato del conselleiro, la administración gallega desconoce la respuesta.

La primera intervención del nuevo conselleiro ha vuelto a sembrar dudas sobre el operativo diseñado por el equipo de Feijóo para controlar la evolución del virus. El razonamiento supone pensar que, en un momento dado, cualquier miembro de la cadena sanitaria puede ser considerado un rastreador pero que nadie lo es de modo específico. Según las explicaciones del reponsable de la sanidad gallega, los rastreadores "no están en los cuadros de personal en ningún servicio de salud de España". Comesaña ha hecho referencia al personal de atención primaria, a los cuadros de medicina preventiva y a los de los servicios epidemiológicos para asegurar que le parecería "injusto" no considerarlos también como miembros efectivos de la lista de rastreadores.

El nuevo conselleiro encaró su primera intervención parlamentaria sin improvisar y agarrado al guión escrito con su nuevo equipo de la consellería de Sanidade. Antes de llegar al cargo, Comesaña ostentaba la jefatura del área Sanitaria de Vigo. En referencia a ese puesto anterior, y hablando desde el escaño reservado al Gobierno, aseguró: "Vengo de ser gerente de un área sanitaria y le puedo asegurar que en mi plantilla no existió nunca un puesto de trabajo denominado rastreador".