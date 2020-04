“Antes de los hospitales de campaña habría que utilizar todos los recursos de la sanidad pública y privada”

El médico Manuel Martín es portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, que lleva años denunciando los recortes presupuestarios en el sector. Critica que el resultado de esas políticas impide ahora una respuesta adecuada a la crisis del coronavirus.

¿La sanidad pública gallega estaba preparada para algo así?

No estaba preparada. Por varios motivos. El más evidente es que ha habido recortes en camas hospitalarias, personal y recursos. Ya eramos una de las comunidades con menos camas por cada mil habitantes y después de estos años todavía más. Estamos en torno a 3,1 camas por cada mil habitantes, cuando la media de la Unión Europea es de 6 y hay países, como Alemania, con 8. Ahora montan hospitales de campaña. También se recortó en profesionales, de atención primaria y especialistas, sobre todo especialistas recién formados. Estos emigraban porque aquí se les ofrecían contratos precarios, por horas o por días. Es además un sistema descapitalizado, con menos dinero.

¿Y qué opina de esos hospitales de campaña que acaba de mencionar?

No lo entiendo. Antes habría utilizar toda la red pública. Y después los hospitales privados concertados. En la pública hay áreas con el 30% de camas vacías. Lo mismo sucede en algunos privados, según sus propios datos. Pero claro, han cerrado servicios públicos y privatizado otros. Con la apertura del Cunqueiro, suprimieron 400 camas al tiempo que las concertaban con Povisa. La atención en hospitales privados no está siendo utilizada y en una situación de emergencia así se les puede obligar y así no hay que abrir ningún hospital de campaña. Ya estamos viendo lo que sucede en el Ifema.

¿Por qué cree que la Xunta opta por ese modelo de hospital de apoyo?

Es una incógnita. Primero habría que hacer uso de todos los recursos disponibles en la sanidad pública y en la privada, y tenemos información de que no se está haciendo. La única razón que se me ocurre es una campaña de imagen, pero no me atrevo a afirmarlo. En todo caso, improvisar un hospital de campaña es difícil. Y lo que en realidad más necesitamos son unidades de cuidados intensivos (UCI) y médicos especialistas que las cubran.

¿Y a qué cree que se debe que no se esté haciendo uso de los recursos sanitarios privados?

Probablemente no se atrevan por el coste, pero eso se puede obviar debido a la situación de emergencia. Nosotros, en cualquier caso, tenemos un temor y una duda. Están cerrando centros de atención primaria en la zona de Vigo para enviar profesionales a trabajar contra la epidemia. Esperemos que después se revierta la medida y esto no sea una escusa para dejar aún más escuálida la atención primaria.

El Gobierno gallego publicita que la tasa de letalidad del coronavirus en Galicia es de las más bajas del Estado, solo superada por Ceuta y Melilla.

El problema es que no sabemos cuánta gente está infectada. Pero los gallegos no tenemos características especiales ni hospitales especialmente mejores que en Madrid o Barcelona. Y el tratamiento de la enfermedad es el mismo. Seguramente la letalidad sea la misma que en otras partes, pero habrá que esperar a que pase para analizar cuantas personas estuvieron infectadas por el virus.