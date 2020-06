Así será la 'nueva normalidad' en Galicia: parques infantiles abiertos, albergues del Camino al 50% y aforos del 75%

Galicia estrena el lunes la denominada "nueva normalidad" y, pese a la salida del estado de alarma, mantiene restricciones dictadas, esta vez, por la Xunta de Galicia, que recurre a la emergencia sanitaria para mantener limitaciones de aforos y algunas actividades paralizadas. En general, los establecimientos públicos no deberán superar el 75% de su capacidad, las actividades en grupos estarán limitadas a 25 personas, los aforos de eventos en espacios cerrados no sobrepasarán las 300 personas y las 1.000 en el exterior y se deberán mantener las obligaciones de limpieza y seguridad que establece el real decreto de la "nueva normalidad". Además, desaparece elimina el límite de personas establecido para reuniones en domicilios.

La fin de la fase 3 a partir del lunes 15 permitirá abrir los parques infantiles al aire libre pero no los que se encuentren en espacios cerrados, como los de centros comerciales, ni otras zonas de ocio para menores.

¿Qué permanece cerrado?

Deberán esperar para retomar la actividad hasta el 1 julio los establecimientos de juegos y atracciones recreativas para público de hasta 12 años, los espacios de entretenimiento y los que organicen fiestas infantiles.

También se mantendrán cerrados otras dos semanas los locales de ocio nocturno, que sin embargo podrán abrir sus terrazas al aire libre, al 75%, desde el lunes. Las fiestas, verbenas, atracciones de feira y eventos populares tampoco podrán celebrarse hasta el inicio del mes de julio

Los centros de día y las clases para niños y niñas de hasta seis años no volverán, en principio hasta septiembre. Estas actividades están autorizadas desde la fase 2 pero la Xunta de Galicia ha decidido posponerlas hasta después del verano.

¿Qué aforos habrá en restauración y comercio?

Los establecimientos comerciales, independientemente de donde estén situados, podrán llegar al 75% de su capacidad, con la limitación del 50% para las zonas comunes de los centros comerciales. Se mantiene la atención preferente para mayores de 65 años

En los mercadillos al aire libre solo podrán instalarse el 75% de los puestos habituales y la afluencia de personas debe respetar la distancia de seguridad. Será responsabilidad de los ayuntamientos decidir qué puestos autorizan, con preferencia para los de alimentación y primera necesidad, y aumentar la superficie o habilitar más días para compensar la reducción del aforo.

Los restaurantes y bares podrán estar al 65%, mientras que las terrazas suben hasta el 80%. Se permite el uso de las barras, siempre que se mantenga la separación de medio y medio.

Parques infantiles y biosaludables

Además de los parques infantiles al aire libre, estarán abiertos los biosaludables, las pistas de skate y otros espacios públicos similares. La capacidad de estos espacios se medirá como en las playas, una persona por cada cuatro metros cuadrados del recinto.

Velatorios, bodas y cultos religiosos

Aumenta la asistencia a velatorios y se autorizan hasta 60 personas en espacio abiertos y 30 en cerrados. En el caso de los entierros se podrán juntar hasta 75 asistentes como máximo para las comitivas fúnebres. Para los espacios de culto se mantiene la norma general del 75% de ocupación y también la prohibición de utilizar agua bendita y tocar o besar objetos durante las ceremonias.

En las bodas se aplicarán los criterios de aforo para espacios de culto y restauración. Si se celebran en otros espacios, tendrán autorizado utilizar hasta un 75% del aforo, con un máximo de 250 personas al aire libre y 150 en espacios cerrados.

Actividad cultural y eventos

Para los museos, bibliotecas o equipamientos culturales también se aplica el límite del aforo del 75%. Las visitas de grupos que se realicen serán de un máximo de hasta 25 personas.

Los cines, teatros, auditorios o circos deberán preasignar las butacas, que no deberán sobrepasar el 75% de ocupación. El resto de recintos que se dediquen a espectáculos o actividades recreativas podrán mantener su actividad si el público permanece sentado y no supera el 75% del aforo, con un máximo de 300 personas en recintos cerrados y 1.000 en abiertos.

Actividad deportiva y tiempo libre juvenil

Está permitida la actividad deportiva al aire libre siempre que los grupos no superen las 25 personas y no haya contacto físico. En instalaciones de interios no se pueden sobrepasar los dos tercios de capacidad.

En el caso de los eventos deportivos que no sean ni la liga profesional de fútbol ni la de baloncesto, que regula el Estado, la capacidad también será del 75%, con un límite de 300 personas para espacios cerrados y 1.000 en abiertos.

Las actividades de tiempo libre para población infantil y juvenil se podrán realizar con un máximo de 250 participantes o un 75% de la capacidad en espacios abiertos y 150 en cerrados o la mitad del aforo en cerrados, incluidos los monitores. Las actividades en grupos estarán limitadas a 15 personas, que no deberán tener contacto con los otros grupos

Turismo

Los hoteles podrán funcionar al 75% de su capacidad en los espacios comunes y las actividades en grupo tendrán un máximo de 25 asistentes. Los albergues turísticos, como los que recorren el Camino de Santiago, no podrán superar el 50% de su capacidad total.

Las actividades guiadas en grupo estarán limitadas a 25 personas pero no se establecen limitaciones en el caso de turismo activo y de naturaleza. Los parques naturales estarán abiertos pero las autoridades podrán limitar el uso de zonas comunes, como merenderos. Los monumentos también tienen una capacidad máxima limitada al 75%.

Los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios estarán limitados a un aforo de dos tercios de su capacidad y al 50% en las atracciones. El control de las playas corresponde a los concellos, que deberán limitar la capacidad a una persona por cada cuatro metros cuadrados de superficie.

Centros educativos no reglados y de formación

La actividad de academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada podrán tener clase presencial si no se supera el 75% de la capacidad y un máximo de 25 personas. Para las autoescuelas, es obligatorio el uso de la mascarilla dentro de los vehículos.