Pontón exige en su reunión con Feijóo que la Xunta entregue al Parlamento la lista de empresas y proyectos para los Next Generation

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le ha reclamado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que remita al Parlamento de Galicia documentación con todos los detalles sobre los proyectos que presentará para los fondos de recuperación de la Unión Europea, los Next Generation, y los nombres de las empresas que los impulsan. Lo ha dicho ante la prensa tras mantener con el jefe del Ejecutivo gallego una reunión que llevaba semanas reclamando y que ha calificado de "cordial y constructiva".

La Xunta tiene elegidos hasta ahora 354 proyectos, que aspiran a casi 20.000 millones de euros de ayudas. Son los que presentará ante el Gobierno central como candidatos a los Next Generation. Pero el Gobierno gallego mantiene la opacidad en torno al proceso y sigue sin dar a conocer en qué consisten en concreto y qué empresas impulsan la mayor parte de estas propuestas. Pontón, que ha recibido en el encuentro un documento que no aclara más información, ha pedido que se trasladen al Parlamento los detalles sobre cuáles son esos planes y quién está detrás de los mismos. "Es una cuestión básica de transparencia", ha defendido. La líder de la formación nacionalista ha insistido en que no se utilicen "para que un puñado de multinacionales hagan caja" y en que la Xunta reclame la gestión directa de los fondos: "Cuando se centraliza algo, Galicia pierde".

Pontón ha admitido que no esperaba que este encuentro sirviese para cerrar un "gran acuerdo de país" y ha acusado al PP de haber dejado esa posibilidad descartada en la comisión para la reactivación constituida en el Parlamento gallego, que no ha concluido aún sus trabajos.

El BNG ha incluido entre sus demanda reactivar las transferencias de competencias. "No hubo ni una en 12 años", ha protestado Pontón. También defiende un cambio de modelo en la atención sanitaria y en las residencias de mayores. Para dar "credibilidad" a que el Gobierno gallego ha tomado nota de las lecciones de la pandemia los nuevos geriátricos tienen que ser públicos, ha dicho. Ha apuntado que nota "receptividad" en las propuestas para aumentar la protección a las víctimas de violencia machista y el reconocimiento de la violencia vicaria -la que se ejerce contra la mujer a través de otras personas, habitualmente sus hijos-.