Las revelaciones de Bárcenas en el juicio por la caja B del PP salpican a Feijóo y llegan al Parlamento de Galicia

Bárcenas volverá al Parlamento de Galicia. No será la primera vez: a lo largo de los últimos años, el nombre de el ex tesorero del Partido Popular ha servido de munición dialéctica de la oposición. Pero esta vez hay alguna novedad. Su declaración en el juicio por la caja B de la organización ha salpicado a Núñez Feijóo. En 2010, con él ya como presidente de la Xunta y máximo dirigente del PP gallego, un enviado del mismo llevó 50.000 euros en metálico a la sede de Génova para subsanar una deuda, sostiene Bárcenas. El dinero acaba en manos de Rajoy y Cospedal. BNG y PSdeG preguntarán por los hechos en la sesión de control a Feijóo la próxima semana.

No se trata de la única acusación que afecta a la sucursal gallega del partido, ni mucho menos, pero esta sí coincide con el mandato de Feijóo. El ex tesorero explicó la semana pasada, en sede judicial, como ese importe llegó a Génova. Sucedió cuando ya habían trascendido las primeras informaciones sobre la trama Gürtel y la práctica de entregar sobres con sobresueldos a la cúpula del PP había cesado. “En ese momento ya no se acerca un solo empresario a hacer una donación por el partido”, dice. Pero quedaba algún fleco, en concreto uno en Pontevedra.

“Hay una cantidad que nos embargan al partido nacional, creo que eran unos 70.000 euros o algo así, como consecuencia de una deuda contraída por el Partido Popular me parece que era de Pontevedra”, se extiende, “nos enteramos de ese tema [...] se le hace la advertencia al gerente provincial que ese dinero tienen que devolverlo. Que nos lo han cargado en nuestra cuenta, que no son deudas que nos corresponda satisfacer y que tienen que devolverlo”. En marzo de 2010, el gerente recibe lo que denomina “un donativo” de 50.000 euros y se lo lleva a Bárcenas. Este lo mete en dos sobres, con 25.000 euros cada uno, y los entrega a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal. “Ellos sabrán lo que tienen que hacer”, concluye.

"Presunta corrupción del PPdeG”

“Es urgente que Feijóo dé explicaciones”, reclamó este lunes Ana Pontón, líder del BNG, “pues resulta evidente que Pablo Crespo y el PP tenían una relación muy íntima que situaría alguna de las donaciones a la caja B en el partido en Galicia en el momento en que ya era presidente del PP gallego”. Al igual que la del Partido Socialista, su pregunta al jefe del Ejecutivo gallego en el próximo pleno de la Cámara versará sobre ello. El viceportavoz parlamentario del PSdeG se refirió directamente a la “presunta corrupción del PPdeG” y a que Bárcenas “constató que la última operación de la caja B fue un pago en efectivo de 50.000 euros que procedía del PP de Pontevedra”. Al frente de la sección provincial de la organización estaba entonces Rafael Louzán, entonces también presidente de la Diputación y en la actualidad de la Federación Galega de Fútbol, y que acaba de ser condenado por corrupción.