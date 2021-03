La Xunta pide aplazar la decisión sobre Semana Santa a final de mes y planteará una queja formal por la difusión del acuerdo

La Xunta de Galicia va a presentar una protesta formal ante la Dirección General de Salud Pública por haber hecho público un acuerdo con las comunidades que incluye restringir la movilidad en Semana Santa. Las medidas planteadas, arguye, no han sido aún aprobadas por el Consejo Interterritorial, que se reunirá la próxima semana.

Feijóo pide que el Gobierno espere al último momento para decidir el nivel de restricciones en Semana Santa

A la queja se suma, según el Gobierno gallego, Andalucía. Pero fuentes del Ejecutivo que dirige de Juan Manuel Moreno han asegurado a la redacción de elDiario.es en Andalucía que su representante en la reunión se ha limitado a acatar lo acordado.

Solo unas horas antes del anuncio del Ministerio de Sanidad, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía retrasar las decisiones hasta unos días antes de Semana Santa y evitar fijar las restricciones ahora. La posibilidad de que el sector hostelero “albergue alguna esperanza” relacionada con la relajación de las medidas lo llevó a pedir que se espere al último momento, aunque les suponga un problema de planificación. “Es muy precipitado hacer predicciones a un mes de distancia en una pandemia”, argumentó este jueves.

Fuentes de la Consellería de Sanidade han explicado la postura que Galicia ha mantenido en la reunión de la Comisión de Salud Pública de este jueves. Ha votado en contra de pedir evitar los viajes no necesarios y de recomendar a los universitarios que estudian fuera de sus lugares de origen que vuelvan en esas fechas. Feijóo ya había manifestado su sorpresa por esta propuesta, pese a que la Xunta pidió lo mismo a los universitarios durante la segunda ola. Ahora, el departamento que dirige Julio García Comesaña asegura que estos estudiantes están cribados. La Xunta ofreció a lo largo de esta semana, en la que se retomaron las clases presenciales, que se sometiesen a pruebas para detectar el coronavirus.

La Xunta se abstuvo en los puntos sobre no bajar el nivel de alerta de cada comunidad desde las dos semanas anteriores a Semana Santa y de mantener el toque de queda entre las 22,00 y las 6,00 horas. Demanda que esta última decisión se aborde en el Consejo Interterritorial. El Gobierno gallego se muestra a favor de impedir eventos masivos y de desaconsejar encuentros sociales en espacios cerrados entre personas que no conviven. También concuerda con la propuesta de reforzar la comunicación y enfatizar que la vacuna no ha inmunizado a un porcentaje suficiente de población y es necesario seguir respetando las medidas de control.

Entre las medidas figura también la de limitar a entre cuatro y seis personas las reuniones en espacios tanto públicos como privados. En este caso, la postura gallega es fijar el tope en seis. En la actualidad, los encuentros entre no convivientes no pueden ser de más de cuatro personas en Galicia.

En sus declaraciones unas horas antes, al término de la reunión semanal de su gabinete, Feijóo se refirió a la postura manifestada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso este miércoles en el Consejo Interterritorial de Sanidad que retrasó siete días las conversaciones sobre la Semana Santa. En esa reunión, Madrid anunció su intención de abrir movilidad y hostelería, algo que el presidente gallego justificó debido a la “mayor inmunidad” de su población, “entre un 18 y un 20%”. “La situación de la epidemia no es exactamente igual en todas las comunidades”, dijo, antes de añadir que lo que sí pedía “es que el acuerdo sea general”. A pesar de su ambiguo respaldo a Díaz Ayuso, repitió en numerosas ocasiones que se guía por el “principio de prudencia” y llamó al Gobierno central a adoptarlo.

El presidente gallego también anunció que la Xunta “intentará que en Galicia haya una movilidad amplia” interna en Semana Santa, de seguir los datos como hasta ahora.