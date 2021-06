El principal hospital público de A Coruña vuelve a colapsar sus urgencias con 54 pacientes en pasillos sin cama asignada

La Comisión de Centro del Hospital Universitario A Coruña ha denunciado un "nuevo colapso" en el servicio de Urgencias, mientras que la dirección del establecimiento público justifica lo sucedido por "un importante repunte de la demanda". A través de un comunicado, la Comisión de Centro ha denunciado un "colapso" que retratan con la siguiente descripción: "A día de hoy vuelven a abrir un pasillo fuera del servicio de urgencias. Hay más de 54 pacientes sin cama asignada en el servicio. Está completamente colapsado".

"La situación en Urgencias es desbordante, no se puede garantizar una calidad asistencial ni de seguridad a los pacientes en estas condiciones", sostiene la Comisión de Centro. Según su relato, las dificultades se mantienen de asistencia arrancan hace "semanas" y frente a ellas "no se cubren todas las presencias del personal necesarias". Los trabajadores denuncian una "carga psicológica y física insostenible" mientras acusan a la gerencia de "mirar para otro lado" y no aportar soluciones. Por ello, la Comisión de Centro exige a la Gerencia que "de una vez haga un esfuerzo para solucionar el problema crónico de colapso del servicio de Urgencias del HUAC".

Ante las quejas, la gerencia del Complexo Hospitalario Universitario A Coruna (Chuac) han manifestado a Europa Press que "la situación vivida en el servicio de Urgencias fue debida a un importante repunte de la demanda", a lo que se suma que tienen "la obligación de mantener el doble circuito Covid y todo ello agravado al ser puente" -en referencia al festivo de San Juan-. La dirección asegura también que el servicio de Urgencias "acaba de ser objeto de una ampliación" con varias salas de espera nuevas que entraron en funcionamiento en días pasados "y en estos momentos se está terminando un espacio central en las zonas de observación". Esa parte del problema se relaciona con una gran inversión de 8 millones de euros que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció a principios de abril con el argumento de "más y mejor CHUAC".

El hospital coruñés ha sido, en el escenario de la pandemia, uno de que más al límite han vivido el avance de la pandemia. En febrero de este año, casi sin camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos y con previsión de nuevos ingresos, una de las jefas de enfermería del centro fue grabada en una sesión de organización interna en la que aseguraba: "Esto se le fue de las manos a todo el mundo. Es la guerra". Cinco meses después de aquello, con la vacunación avanzando y la pandemia casi controlada, el centro vuelve a ser objeto de la misma crítica de entonces: el colapso y las carencias en la asistencia sanitaria.