Rogelio Santos: “El mar es muy difícil. Había que recoger los pellets al llegar a la playa, pero la Xunta no se enteró”

“Soy marinero desde hace más de 30 años. Hijo de marinero –mi padre murió en el mar– y de mariscadora; nieto y bisnieto de marineros; primo, vecino, amigo, compañero de cientos de marineros y orgullosísimo de todos ellos y de mi profesión”. Rogelio Santos Queiruga (Porto do Son, A Coruña, 46 años) es conocido desde hace años como “el influencer del mar” –suma más de 160.000 seguidores en sus redes sociales– por su labor divulgativa y defensora de la pesca y el medio ambiente. Desde que comenzó la crisis de los pellets, se ha convertido en uno de los rostros de la reivindicación, no sólo por su perfil público sino también en su faceta de presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Muros-Noia (PLADEMAR), una de las convocantes de la manifestación prevista para el próximo día 21 en Santiago.

Por empezar por el final: la Xunta aceptó aumentar el nivel de emergencia para que el Gobierno recogiese los pellets en el mar. ¿Crees que esto se puede hacer?

Yo creo que recogerlos en el mar uno a uno tiene mucha dificultad porque están dispersos por todas partes. Donde tenían que haberse recogido es en las playas, en el momento en que estaban ahí, que la Xunta no se enteró, y que se podrían haber retirado. Yo creo que la Xunta quiere culpar a otros, eludir responsabilidades y hacer una utilización política de esto, porque ellos también están en elecciones.

Los pellets flotan, sin embargo los pescados y mariscos se mueven sobre todo por el fondo marino. ¿Eso los mantiene a salvo?

Es verdad que a mí no me gustó la imagen del pez con las bolitas de plástico en la boca, pero me choca ver al PP saltando como hienas porque la publican en redes las Juventudes Socialistas cuando Ángeles Vázquez –Se llama así, ¿no? La vicepresidenta...– Cuando Ángeles Vázquez sale a decir que estos pellets son un peligro porque los peces los pueden comer y tal y cual... Si no queréis perjudicar la imagen de los productos gallegos, si no queréis alarmar, hablad con sentido común. Para no alarmar hay que dar argumentos, dar razones y decir la verdad. Y la verdad es que los pellets flotan y la mayor parte de los peces, los mariscos están en el fondo. Entre los que viven más cerca de la superficie, puede haber una parte que sí los coma, pero yo he visto cómo los peces pueden agarrar algo que notan que es duro, que no hay alimento, y lo expulsan de la boca. Otros que son más voraces a lo mejor se lanzan y lo tragan. Pero creo que más bien el foco está en si esos pellets son tóxicos, si al continuar en el medio se van a deshacer y a degradarse y sus componentes químicos tóxicos pasen a añadir otro daño a las aguas de Galicia.

¿Estáis preocupados?

La gente en Galicia está indignada, preocupada. El sector del mar está más callado, porque todos estamos hartos de esa bronca por la bronca. Además, estamos muy desanimados y desmoralizados porque vemos que esto se acaba.

Cuando dices esto, te refieres a vuestra forma de vida...

Claro, claro. Es que este año prácticamente todos los bancos marisqueros de Galicia, el mayor productor del mundo de marisco, de bivalvos, están cerrados, porque el marisco estaba debilitado. El marisco muere, lleva años muriendo, no es que muriese de repente este año. Lo dicen los datos de la Xunta, de la propia Consellería do Mar. Vamos en caída libre.

Y en ese escenario, ¿qué supone este vertido?

Creo que es muy difícil de calcular. Lo que está claro es que esto viene a sumar encima de lo que había. Parece que estemos sufriendo las siete plagas: todo nos viene encima, una detrás de otra, una detrás de otra y nadie nos ayuda. Creo que es difícil de cuantificar, pero va a ser un perjuicio más. Sobre todo, si no espabilamos y tomamos conciencia de que hay que poner el freno ya: hay que depurar más las rías, extraer plásticos durante todo el año... Estamos hablando de una de las zonas más productivas del mundo. Tenemos un potencial bestial si cuidamos nuestro mar, pero hay que cuidarlo. La frase que más se repite en mis redes sociales es “si todo el mundo hiciera como tú, el mar estaría lleno de peces”.

Y si, entre ese desánimo, el que habla es el patrón mayor de Muxía y dice que el Prestige fue el mejor paro biológico que hubo, que los percebes llegaban al monte y que los ecologistas quieren ganar elecciones con unas bolitas...

Yo soy una persona que siempre defiende a los patrones mayores y las cofradías, que hacen un trabajo increíble, pero él hablaba de los que buscaban las elecciones. ¿Quién me dice que él, en vez de estar defendiendo el mar para que se limpie, que no se contamine, lo que está es defendiendo a la Xunta y al PP? ¿Quién me dice que él no está siendo político? Los grupos ecologistas en Galicia destacan por ponerse del lado del sector del mar, por defender los productos gallegos... Esas palabras fueron desafortunadas y a lo mejor, no todos los patrones mayores, pero determinadas personas deberían reexaminar lo que estuvieron haciendo estos últimos 30 años, de qué manera contribuyeron a que esto pasase.

Queda claro que hasta ahora no había medios suficientes. ¿Los habrá ahora si entra el Estado?

Espero que sí. Yo defiendo los medios gallegos, pero tienen que ser eficientes, tienen que colaborar. Ojalá no venga ni un pellet más. El sector del mar no tenemos ningún interés en más mierda en las rías gallegas. Nuestro deseo es que se solucione el problema y, también, que se ataje este declive constante del sector pesquero y la falta de apoyo. Estamos defendiendo algo que es de todos.

¿Tenéis miedo de que los pellets viniesen para quedarse, precisamente por lo escurridizos que son?

Yo creo que vamos a tener que convivir con ellos más de lo que hubiese sido necesario si la Xunta hubiese actuado precisamente cuando empezaron a llegar. Con todo, creo que si a partir de ahora actúan mejor y cuentan con la ayuda del Estado, podrán contribuir a que el daño sea mucho menor.

¿Por qué tu figura se está proyectando tanto estos días?

Yo creo que mi figura a lo mejor destaca mucho, sin yo pretenderlo, porque es difícil tener nada que reprocharme. Porque yo soy una persona sensata, tranquila, que ama mi trabajo y mi profesión que soy querido por mucha gente, que en cualquier ámbito que me moví, ya del mar, de los medios de comunicación, de la TVG, de lo que sea, siempre fui muy colaborador y... bueno, pues soy querido y respetado. Entonces, sí es difícil contestarme o atacarme a mí por algo de lo que estoy haciendo o declarando en estos últimos días o la posición que estoy teniendo. Claro, eso hace también que salte más gente a defenderme o que más gente haga caso a lo que digo y todo eso sin pretenderlo.

Pero es verdad que da un paso al frente...

Yo salto, sobre todo, por ver que se repite lo que ya viví con el Prestige en cuanto a inacción de la Xunta, en cuanto a tergiversación y mentiras que se dicen desde los medios de comunicación gallegos, hasta el punto de rayar la vergüenza y de hacerte sangrar los ojos, viendo en los medios de comunicación públicos gallegos que la Xunta está limpiando los pellets, cuando son voluntarios los que lo están haciendo. O que se salga a desprestigiar a los voluntarios como que non están capacitados para hacerlo cuando las primeras personas que manda la Xunta, los primeros equipos, van a las playas a hacer el paripé, a hacerse fotos. No tienen preparación porque ellos mismos van a preguntar a los voluntarios cómo se quitan los pellets, van sin material, por las zonas donde no hay pellets porque desconocen las playas.

¿Eso es lo que recuerda al Prestige?

A mí me recuerda al Prestige, a los incendios, me recuerda cómo el sector del mar nos hemos tenido que movilizar para defender las malas prácticas mineras que dañan las rías... Entonces, me provoca indignación y en lo que menos pienso es en las elecciones. Llevo cuatro años sin hablar de política, hablando del mar, de sostenibilidad, de colaborar con las autoridades... Pero cuando una cosa se hace tan rematadamente mal y ves a mi medio de comunicación echándole la culpa al Gobierno central... Pero vamos a ver, que el señor Rueda pasó todos estos últimos días paseando en autobús por toda Galicia, ¿no sabía lo que estaba pasando? Entonces, me indigno.

Yo fui a retirar fuel cuando fue lo del Prestige. Yo fui a retirar pellets a la playa, no a hacerme fotos. Estoy en los grupos de whatsapp de los voluntarios. Ahí no hay menciones a las elecciones: se habla de los pellets, de investigar si serán contaminantes, de en qué playas aparecen, qué medidas de precaución tomamos, cómo accedemos a las zonas de Red Natura para no dañar fauna, flora, para protegernos a nosotros mismos... Eso no nos llega a través de los medios públicos: por ahí sólo nos llega que la Xunta lo está haciendo fenomenal.

Dices que tú no mencionas a los políticos, pero ellos sí a ti. Tu aparición como voluntario en La Hora de la 1 provocó comentarios en redes recordando que tu hermana, Carmen Santos, fue secretaria xeral de Podemos en Galicia...

Sí. Yo llevo cuatro años apartado de la política, sin mencionarla, y llevo 20 días hablando de lo mismo que siempre. A quien le extraña mi postura es que no me conocía o que pensaba que los bogavantes que devolvemos al mar desde nuestra lancha los tengo amarrados con un cordel. Esos ataques creo que dan asco. En Galicia ni el PP ni ninguna persona se atreve a citarme porque saben que soy una persona sincera, humilde, un marinero que hago esto porque me preocupa el mar.

(Durante la entrevista, Rogelio Santos desconocía que entre los que lo citaron estaba la diputada y exministra Ana Pastor. Ésta fue su conversación, horas después, por la red X, antes Twitter)

TVE oculta que el voluntario de los pellets que ha entrevistado es hermano de la exlíder de Podemos en Galicia https://t.co/YIa3pxmTqE — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) 10 de enero de 2024

Tú eres un rostro habitual en la TVG. ¿Temes que esto te pueda pasar factura?

Nunca me preocupó. No le debo favores a nadie. La licencia de pesca y la lancha la tenemos por tradición familiar. Mi forma de pensar no me impidió ir a la TVG, apoyar a la Consellería do Mar en cosas buenas o ir a FITUR sin cobrar promocionando la ría de Muros e Noia, donde cuatro de los cinco alcaldes son del PP. Fui encantado de la vida porque iba a hablar de lo que amo: Galicia, mi tierra, la gente del mar y sus productos.

Este miércoles convocasteis la manifestación del día 21 en Santiago y 24 horas antes presentabais la querella contra el capitán del Toconao y el armador. ¿Pensáis que la actitud de la administración ha podido provocar que el delito ecológico que denunciáis sea mayor?

Yo desconfío muchísimo de la Xunta, de sus supuestos expertos. ¿Por qué? Porque en la ría lo vivimos con la mina de San Finx. Mucha gente se lleva partiendo la cara con este tema durante años, alertando del peligro que representan las balsas de lodos ruinosas, la reactivación de la actividad sin permisos... que los niveles de cadmio superen cien veces los límites permitidos y que la Xunta se ponga del lado de la patronal minera. Entonces, nosotros desconfiamos en todo. ¿Cómo no vamos a desconfiar? Con la experiencia previa que tenemos... Confiamos en los expertos, pero no confiamos en la Xunta, ni en los expertos de la Xunta.