La Xunta admite que cargó contra el informe del Consello da Cultura Galega sobre Altri sin haberlo leído

“Yo no voy a entrar porque no me leí el informe. Leí informaciones periodísticas y es sorprendente que, entre las actividades del Consello da Cultura Galega, esta sea de tanta importancia como para presentarla en rueda de prensa”. Así respondió Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, a una pregunta sobre el duro informe hecho público la pasada semana por ese órgano estatutario que asesora al Gobierno autonómico sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri.

Pocas horas después de que se conociese el documento, de 180 páginas, los eurodiputados gallegos del PP, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, reaccionaban intentando desacreditarlo. Aseguraron que había sido redactado con “nula independencia” e incluso se refirieron a los expertos en edafología, ingeniería agroforestal, química o física que colaboraron de “supuestos especialistas”. Luego fueron las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Economía, María Jesús Lorenzana, las que se sumaron a las críticas e insistieron en que había mucho contenido de opinión.

Tras manifestar que se mantendrá al margen y que leerá el informe “con más calma”, Rueda cuestionó tanto la decisión de presentar el informe ante la prensa como la de darle, en sus palabras, prioridad dentro del trabajo del Consello da Cultura Galega. “Me sorprendí yo y se sorprendió creo que bastante gente”, dijo. Y a los miembros del organismo les dirigió el mensaje de que “tienen que entender” que “todo el mundo tiene libertad para sorprenderse o para criticar su resultado”.

“Supongo que el Consello da Cultura Galega tendrá sus razones poderosas para considerar que, entre las muchas cosas que puede hacer, esta es la prioritaria”, continuó. Evitó hablar de la “calidad o la imparcialidad” de los expertos que participaron y “sus posibles vínculos con quien fuese”. Sus compañeros de partido Millán Mon y Adrián Vázquez los relacionaron con el BNG, pero el presidente gallego señala que desconoce si hay un nexo o no.

El informe del Consello da Cultura Galega es claro en sus conclusiones: alerta de la “fractura en el territorio” que provocaría la construcción de la macrofábrica de celulosa proyectada para Palas de Rei (Lugo) y cuestionaba las promesas de creación de empleo asegurando que, con los datos disponibles en la actualidad, la cifra sería de entre entre 161 y 280 puestos, pese a que la promesa es de 500. El documento analiza que el consumo de agua o de madera de eucalipto será superior al avanzado por la empresa y advierte de que habrá efectos no previstos sobre el patrimonio cultural o un cambio de modelo territorial que afectará a los recursos turísticos de la zona, en el Camino de Santiago.