La Xunta carga contra el Gobierno por no levantar actas del Consejo Interterritorial de Salud pese a que su comité clínico tampoco lo hace

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha cargado contra el Gobierno central por su forma de gestionar las reuniones del del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que las comunidades autónomas tratan con el Ministerio de Sanidad los asuntos relacionados con la gestión de la pandemia de COVID-19. Son dos los problemas que ha citado: que algunos documentos no se remiten a las partes por anticipado y que no se levantan actas de los encuentros. No ha mencionado que tampoco el comité clínico en el que se apoya la Xunta para tomar decisiones contra el coronavirus tiene actas en las que consten los contenidos abordados en sus encuentros. El Gobierno gallego lo reconoció en respuesta a una pregunta hecha por el diario Praza.gal amparándose en las normas de transparencia. La explicación dada entonces es que el comité clínico es un órgano de asesoramiento y no uno colegiado "al que la normativa vigente exija el levantamiento de actas".

Las declaraciones de Comesaña se producen tras una nueva reunión del Comité Interterritorial este miércoles. Esta falta de registro de las cuestiones tratadas, ha criticado, hace "difícil demostrar si se dijo una cosa en la contraria" e impide que quienes no estuvieron presentes en alguna de las reuniones se puedan pronunciar sobre los temas tratados.

La crítica a la falta de transparencia del Gobierno por parte de la Xunta ha sido una constante en la pandemia. El Gobierno gallego también ha cuestionado los criterios para el reparto de vacunas y en las últimas jornadas ha protestado en varias ocasiones por la distribución de los 3,4 millones de dosis de Pfizer adicionales anunciadas por Pedro Sánchez para agosto. Después de varios días de reproches, Comesaña dijo hoy que sí está de acuerdo con un "ajuste". Su gabinete de prensa matizó después que, pese a este cambio en sus declaraciones, mantiene el desacuerdo con el reparto de esta partida extra porque sigue sin saber "cómo se hizo". Los viales, indicó el conselleiro, se dividirán entre solo cuatro comunidades.