La Xunta de Galicia admite que no levanta acta de las reuniones del comité que decide las restricciones tras criticar la falta de transparencia del Gobierno

Las críticas de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno central han sido una constante a lo largo de los más de 13 meses de pandemia de coronavirus. Uno de los flancos atacados por el presidente gallego era el relativo a la presunta falta de transparencia, algo que a su juicio mostraba la desconocida identidad de los integrantes del comité de asesores de Fernando Simón. Ahora es la propia Xunta de Galicia la que admite, en respuesta a una solicitud formal de transparencia del diario Praza.gal, que su comité clínico ni siquiera levanta actas de sus reuniones.

Un miembro del comité que asesora a Feijóo reconoce "errores de coordinación" que potenciaron la segunda ola de la pandemia en Galicia

El Gobierno gallego reconoce así que no queda registro de la principal herramienta con la que combate el COVID. Al menos esa es la idea en la que insiste Feijóo una y otra vez, al escudarse en los más de 30 profesionales que forman el comité clínico a la hora de comunicar las nuevas restricciones, o su relajación, en la comunidad. Pero el labor de asesoramiento escapa de todo control. “No se prevee la necesidad de levantar acta de sus sesiones, dado el carácter asesor de su función para la toma de decisiones del órgano competente”, explica a Praza.gal la Consellería de Sanidade.

Los acuerdos del comité clínico que, en teoría, sustentan la acción política de la Xunta de Feijóo no figuran en ningún lado. Tampoco el mecanismo según el que los mencionados acuerdos llegan a las autoridades encargadas de impulsar las acciones para frenar la pandemia. De hecho, ha llegado a ocurrir que el presidente gallego anunciase las novedades referentes a las medidas anti conronavirus días antes de que el comité se sentase a valorarlas. Solo en contadas ocasiones ha transcendido el contenido de esas reuniones, como cuando, ante el Parlamento de Galicia, uno de sus miembros habló de "errores de coordinación" que potenciaron la segunda ola en Galicia.

El método del Gobierno gallego no lo comparten ni siquiera otras comunidades en manos del Partido Popular. Las actas del “comité de expertos para el asesoramiento en la situación generada por la COVID-19” están disponibles en una página web. En Andalucía también existen, aunque el departamento de Transparencia de la Junta se las ha negado a la prensa.

La Xunta de Galicia se escuda en que se trata de “un órgano de asesoramiento y no colegiado” para no elaborar actas de sus reuniones semanales. Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Consellería de Sanidade para acceder a las mismas. La ley de transparencia da el plazo de un mes a las administraciones para responder, pero no se cumplió, por lo que el periódico recurrió a la Valedora do Pobo. Esta intervino y entonces Sanidade contestó: “El comité clínico es un órgano de asesoramiento [...] y no un órgano colegiado al que la norma vigente exija el levantamiento de actas”.