Manu García y los secretos de Madrid: una foto de Catalá Roca, fuentes subterráneas y la Estatua de la Libertad madrileña

Doce años dan para mucho y Manu García del Moral, el pamplonés que se esconde detrás de @secretosdemadrid, ha sabido aprovecharlos muy bien. En 2008 se mudó a la capital para estudiar un Máster de Periodismo Deportivo después de licenciarse en Comunicación Audiovisual, una decisión que le cambió la vida. Sintió un flechazo con la ciudad que él mismo define como “amor a primera vista” que le hizo quedarse.

Al igual que muchos españoles, sufrió las consecuencias de la crisis económica que atravesó el país a principios de la década de 2010 y perdió su trabajo. El tiempo libre que tenía mientras estaba en situación de desempleo lo invirtió en salir a explorar las historias que leía en libros sobre Madrid. Comenzó a acumular un conocimiento que al principio solo contaba a sus amigos y su familia, hasta que en junio de 2012 se lanzó a compartir esos “secretos” con el mundo. Ahora, doce años después, cuenta con una comunidad de más de 1,7 millones de personas (o enamorados de Madrid, como él les llama) que descubren de su mano las curiosidades de la ciudad.

Su gran pasión se ha convertido en su día a día, labor que compagina con su trabajo como gerente en una editorial. Ha podido ir un paso más allá y trasladar sus historias favoritas al papel: en febrero publicó su séptimo libro, Madrid Manía. A pesar de sus orígenes navarros es, posiblemente, uno de los creadores de contenido de la capital que más lectores y seguidores acumula en sus perfiles de TikTok, Instagram y Twitter. Su naturalidad y cercanía le han hecho ganarse al público, todo un arsenal de personas que sueñan a través de sus publicaciones.

Más de verbenas que de San Isidro y con historias increíbles a la espalda como la de las mujeres misteriosas que fotografió Catalá Roca o la de la fuente subterránea que protege la cámara de seguridad del Banco de España, Manu García del Moral nos cuenta en Hoy Se Sale sus secretos mejor guardados de Madrid.

HOY SE SALE: ¿De Madrid de siempre o madrileño adoptivo?

SECRETOS DE MADRID: Madrileño adoptivo. Nací en Pamplona, pero en el año 2008 decidí hacer un cambio de rumbo en mi vida y me trasladé a Madrid a estudiar un Máster de Periodismo Deportivo. Aquello iba a ser de manera temporal pero jamás imaginé que esa decisión cambiaría mi vida y aquí sigo, 16 años después.

¿Cómo comenzaste a crear contenido y cómo llegó a ser tu ocupación principal, si es que lo es?

Comenzó de una manera totalmente casual. En el año 2012 yo me había quedado en paro y por desgracia tenía más tiempo libre del que me gustaba así que decidí emplearlo en algo útil. Entonces yo ya llevaba varios años viviendo en Madrid y cada vez que podía me compraba un libro sobre la ciudad y salía a explorar esas historias y lugares con los que me iba topando en los libros. Empecé a acumular un conocimiento que compartía luego con mis amigos y mi familia cuando venían a verme. Les mostraba esos “secretos” que iba descubriendo a diario.

En junio de 2012 decidí abrirme un blog donde todo aquel que estuviese interesado en Madrid pudiera tener acceso a esas curiosidades que esconde la capital y que yo descubría fascinado. Así fui, post a post y foto a foto, formando una comunidad que hoy supera los 1,7 millones de seguidores de enamorados de Madrid. Por suerte, esta pasión, gracias a mucho esfuerzo y constancia, se ha terminado convirtiendo en un empleo que puedo compaginar con mi trabajo como gerente de una editorial.

¿Te interesaba ya antes descubrir sitios nuevos y recomendarlos, eras el típico amigo que arrastraba al resto del grupo a bares poco conocidos o tiendas recién abiertas?

Sí, al comenzar el blog y al abrir sus respectivos canales en las redes sociales me obligué a estar muy encima de todo lo que ocurre en Madrid y eso implica estar al tanto de todas las nuevas aperturas de restaurantes, planes de ocio e inauguraciones de negocios, que son muchos y casi a diario. Esto hace que siempre que voy a quedar con mi gente, a la hora de buscar un restaurante o montar un plan, deleguen en mí.

¿Cómo es el trabajo de buscar nuevas joyas a recomendar? ¿En un primer momento era más una labor de buceo y ahora te llegan más propuestas de seguidores y de los propios establecimientos?

Así es, cuando yo empecé este proyecto hace 12 años casi ningún restaurante o negocio tenía redes sociales, después se dieron cuenta que era una herramienta indispensable para conectar con su nuevo público y fidelizar a quien ya les conoce, pero antes no era así.

Antes eras tú quien tenías que ir localizando esas joyas casi puerta por puerta y ahora son los establecimientos quienes te contactan y te proponen que vayas a conocerlos. Y por supuesto, en mi caso, tengo la suerte de tener una comunidad muy activa que me mantiene al tanto de lo que pasa en sus barrios y me chivan sus propios hallazgos y yo me acerco a conocer encantado.

Y luego llega la parte fundamental de lo que hacéis, lo que aporta el punto diferencial: comunicar esas recomendaciones con un estilo propio. ¿Qué crees que caracteriza al tuyo, qué rasgos de tu personalidad atrapan a la gente?

A lo largo de estos años es cierto que muchísima gente me ha dicho y me sigue diciendo a día de hoy que lo que más se nota en mis publicaciones es que detrás hay una verdadera pasión y amor por la ciudad. Eso se nota. Es imposible fingir algo así durante tanto tiempo. Hay mucho cariño y agradecimiento hacia esta ciudad y esto hace que mi cuenta sea muy personal y cercana. Eso creo que gusta mucho y conecta de manera directa con el sentir del público.

El estilo está muy marcado también en la propia manera de comunicar en redes, ¿cómo te adaptas a este lenguaje digital que se actualiza constantemente?

Algo que percibo ahora en muchas publicaciones es que, por ejemplo, las locuciones van muy aceleradas, casi rozando el grito. Entiendo que es una manera de captar la atención para el usuario o el espectador entre tanto contenido pero a mí ( y es un gusto personal) me produce el efecto totalmente opuesto. No me gusta, pero es solo mi opinión personal. Yo trato de ser cercano y natural, contar las historias del mismo modo que se lo contaría a un amigo si estuviésemos paseando juntos por la ciudad. Y a mí, por el tipo de contenido que hago y las cosas que cuento, es algo que me funciona muy bien.

¿Has conseguido vivir de esto? ¿Qué es lo más difícil en el proceso?

Sí, he conseguido que se convierta en un trabajo como tal. El proceso ha sido muy natural y orgánico. Los ingresos comenzaron siendo una cosa puntual y ahora, por suerte y desde hace años, son algo fijo y estable. Para mí lo más difícil de este trabajo es que no desconecto nunca, siempre estoy generando contenido o viendo qué puedo ir a grabar o publicar, o respondiendo consultas de mis seguidores. Cada día, de lunes a domingo, le dedico mucho tiempo a Secretos de Madrid y eso puede llegar a ser agotador.

Has decidido sacar de internet tu trabajo y plasmarlo en varios libros, un formato completamente distinto y desligado de la inmediatez que caracteriza las redes sociales. ¿Cómo has conseguido trasladar tus “secretos” al papel?

Esto ha sido otras de las grandes sorpresas que me ha deparado este proyecto, jamás pensé en mi vida que yo escribiría un libro, ¡y resulta que ya llevo siete! Fue la gente de Ediciones La Librería quien se puso en contacto conmigo porque les gustaba lo que hacía en mi blog y en mis redes sociales y me propusieron plasmarlo en un libro.

Sí que tuve que adaptar el lenguaje y hacerlo algo más formal, pero creo que se sigue manteniendo la clave de este proyecto y es hablar de historia y de patrimonio desde un punto de vista muy personal y cercano. Mezclar la historia de la ciudad con mis vivencias y sentir. Esa combinación creo que ha sido la clave para una comunidad tan grande.

¿Cuál es tu historia favorita de Madrid?

Uf, ¡hay tantas! Imposible quedarse con una… Pero hay un tema que me fascina por completo y es el de las murallas de Madrid.

No todo el mundo sabe que Madrid tuvo murallas, como las que podemos ver a día de hoy en Ávila y que, hasta hace no tanto (segunda mitad del siglo XIX) estuvo completamente rodeada por una cerca.

De los secretos que cuentas en tus redes sociales, ¿cuál destacarías?

A mí me sigue cautivando el de la fuente de Cibeles y el Banco de España. Resulta que la cámara acorazada del Banco de España está situada bajo esta famosa fuente y si alguien tratase de entrar a esta cámara de seguridad para asaltarla, el agua que habitualmente sirve para regar la fuente actuaría como un elemento de seguridad e inundaría la cámara, atrapando a sus asaltantes. ¡Es un secreto de película!

¿Cuál dirías que es el momento más ‘top’ que has vivido hasta ahora gracias a tu trabajo en redes sociales?

Es algo que siempre he dicho, que lo mejor de este proyecto es la de lugares, historias y personas que me han permitido conocer. Pero si tuviese que quedarme con uno solo sería el día que pude conocer a dos de las mujeres que aparecen representadas en la icónica foto de Catalá Roca tomada en la Gran Vía en los años 50. La identidad de estas chicas, así como su historia, había sido siempre una incógnita. Un misterio sin resolver. Pues resulta que hace años me escribió una persona diciendo que dos de aquellas personas eran su madre y su tía respectivamente. Quedé con ellas y estuve toda una tarde charlando de aquel Madrid que atrapó Catalá Roca en el tiempo.

Fue algo realmente bonito y emotivo y de lo que posteriormente se hicieron eco varios medios nacionales. Y en relación a esto, muy pronto voy a desvelar algo que va a poner todavía más luz a esta preciosa fotografía.

¿Hay joyitas secretas que prefieres guardarte para ti en vez de publicarlo, como la chef estrella que guarda la receta de la abuela?

No me guardo nada, sí que es cierto que a veces dosifico historias o secretos, por ejemplo, el de la Estatua de la Libertad que podemos ver en el Panteón de España estuve años sin sacarlo en redes sociales, aunque sabía que tarde o temprano lo iba a compartir con mi comunidad. A ellos les debo todo, por eso lo comparto todo. Si no lo hiciera así, sentiría que les estoy fallando.

¿Cómo valoras a grandes rasgos la oferta cultural, artística y gastronómica de Madrid?

Maravillosa. La verdad es que ha cambiado muchísimo durante estos años y ahora hay eventos y aperturas casi a diario. Se podría decir que Madrid está más viva que nunca y constantemente exhibe motivos para visitarla, ya sea un concierto, una exposición o un nuevo restaurante.

Mucha gente cae en el tópico de que Madrid “ya tiene de todo”, ¿crees que es difícil ser original a la hora de abrir un negocio, montar un restaurante o crear nuevas propuestas de ocio?

Es verdad que actualmente los negocios que abren buscan dos cosas: por un lado, la originalidad, y por otro, que su estética y funcionamiento sean muy efectivos en las redes sociales. Hay tanta oferta que sin originalidad es imposible diferenciarse, pero constantemente nacen nuevas propuestas y planes que nos sorprenden, tendencias o ideas que llegan de otros países y que aún no se han visto aquí. El problema es cuando muchos de estos negocios solo se centran en la originalidad o la estética sin fijarse en ofrecer un buen servicio o producto que es lo que te garantiza perdurar en el tiempo.

En cuanto a ocio, ¿crees que le falta algo a Madrid? Y si es así, ¿qué debería tener?

La verdad que no, yo al menos no echo nada en falta. Si algo me gusta de esta ciudad es que tienes prácticamente de todo a cualquier hora que lo busques.

¿Cuál es el plan que más te ha sorprendido últimamente?

Pues he de reconocer que me lo pasé muy bien hace unos días en una cena a la que asistí, que a la vez se combinaba con un espectáculo tipo Cluedo en un sitio llamado El Jardín de Arturo Soria. Había varios posibles sospechosos de un crimen paseando por la sala y les tenías que hacer preguntas para ver si eran ellos los responsables de un asesinato. No acerté el culpable, pero me lo pasé muy bien.

¿Y el que más te ha decepcionado?

Así, en concreto, no te sabría decir. Es cierto que a veces te convocan a eventos multitudinarios a los que acudes y hay tanta gente que no te es posible disfrutar de la experiencia real del local o establecimiento que buscan dar a conocer.

A partir de mayo Madrid se llena de fiestas cada fin de semana, ¿cuáles dirías que son tus favoritas?

Si hay un mes bonito e intenso para vivir Madrid ese es mayo. ¡Mi mes preferido del calendario! Madrileño al 100% con el Día de la Comunidad o San Isidro, pero a mi las fiestas que me tienen totalmente cautivado son las verbenas de agosto. ¡Son unas fechas ideales para sacar el máximo partido a la ciudad!

Si tuvieras que quedarte con un rincón natural o monumental de la ciudad, un plato de algunos de sus restaurantes y un espacio cultural, ¿cuáles elegirías?

Un rincón monumental, ahora mismo sería todo el eje que conforma el inicio de la calle de Alcalá y la Plaza de Canalejas. Ha quedado una zona absolutamente espectacular y al caer el día es precioso pasearla bajo la luz de las farolas recién encendidas. Un plato es difícil, así que te voy a decir tres: El cocido de Malacatin, los torreznos de Casa Revuelta y los noodles con atún del restaurante Toga. Para espacio cultural optaría por alguna de las casas museo que tenemos, como la de Sorolla, el del Romanticismo o el Museo Cerralbo. Absolutamente imprescindibles.