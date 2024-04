Prohens al pou de la brutícia

El director general de transparència del govern de les Illes Balears, adscrit a la conselleria de presidència, figura com a administrador d'un agroturisme sense llicència i sense fer canvi d'ús de l'habitatge. D'aquesta forma, l'alt càrrec del PP acumula un seguit d'il·legalitats i irregularitats que es veuen agreujades pel fet que encara que la seva activitat fos legal, seria incompatible amb la seva feina a l'administració pública. Porsell incompleix la llei balear de bon govern, aprovada pel seu propi partit, i també el codi ètic que ha signat com a membre de l'executiu. Semblaria un acudit, però no ho és. És la tràgica realitat a la qual ens aboca el Partit Popular cada vegada que gestiona un govern: genera corrupció i la facilita.

Fa prop de cinc anys vaig assolir la gestió de la secretaria autonòmica que incloïa entre les seves direccions generals la de transparència al Govern de les Illes Balears, amb un equip funcionarial sòlid i motivat, i una directora, Marina Crespí, disposada a treballar de valent per millorar el possible en aquest àmbit, que no era poc. Així es va fer, passant de rascar els fons de les classificacions de transparència a l'estat a situar les Illes Balears en el grup de comunitats al capdavant, una gestió que ha rebut fins i tot distincions i premis a escala estatal, com la Distinció Audaz de 2024.

Al govern de Margalida Prohens li han bastat deu mesos per enviar tota aquesta feina, i el prestigi associat, al poal del rebuig. El rosari de casos d'irregularitats i presumptes corrupcions denota que no es tracta d'un tema puntual, és un problema sistèmic. El problema és el Partit Popular, i la seva relació perversa amb els poders públics. L'any passat ja vàrem patir a Raquel Sánchez ocupant il·legalment dos càrrecs públics, i també al vicepresident Costa nomenant un amic seu imputat per agressió sexual. Enguany no està sent millor, sinó que anem empitjorant, amb el cas de Pilar Bonet, consellera d'hisenda del Consell de Mallorca imputada per un desfalc milionari, i el viatge i estança a Sevilla de la mateixa presidenta Prohens subvencionada pel Reial Mallorca, una situació similar a la que va fer dimitir al vicepresident Barceló ara fa poc més de sis anys. El cas Porsell posa la guinda, de moment, al pastís d'immundícia.

Però què podíem esperar d'un Govern que només arribar ja va anunciar que demoliria l'Oficina Anticorrupció? Va ser tota una declaració de principis. La seva forma de passar per les institucions els obliga a fer desaparèixer la quantitat més gran de filtres i garanties possible, per intentar que no arribi a saber-se res del que fan i desfan. Un òrgan de control del poder polític com l'Oficina, a més proposada per Podemos, no podia durar. Al darrere hi va la comissió de medi ambient, que suprimiran per poder tafanejar a gust en temes urbanístics i de sòl rústic, substituint-la sencera per una ex-alt càrrec de l'engabiat Jaume Matas. Pocs d'aquests filtres sobreviuran a la depredació dels Populars, però un dels que encara existeixen és la comissió d'ètica pública del Govern, a on es tracten els casos de possible incompliment del codi ètic signat per tots els alts càrrecs, i que pot recomanar la seva dimissió. Grotescament, ara mateix està presidida pel mateix Porsell, que s'haurà d'inhibir quan arribi la demanda d'investigació del seu assumpte.

Al cap i a la fi, tenim un Govern que lluita contra la transparència, que genera corrupció, i que també la impulsa, eliminant els òrgans de control dels quals s'havia dotat a l'administració. Li han volgut posar altres noms, com “agilització burocràtica” o “eliminació de duplicitats”, però el que fan és desprotegir a la ciutadania de les Balears de la seva depredació sistemàtica i de la que els faciliten a les grans empreses. És un Govern dèbil, apuntalat per una ultradreta en descomposició que no posa impediments a la seva brutor, un Govern compost per persones que no valoren l'ètica, de les que donen mala fama a la política, de les que es demanen quin benefici personal en poden treure. Davant aquesta deriva insuportable, com a exresponsable de transparència, com a membre de Podem Illes Balears, i com a ciutadà, vull demanar la renúncia a Margalida Prohens i als membres del seu executiu. No dimitiran, ja ho sabem, volen continuar erosionant el sistema, i encara no li han aconseguit feina a José María Rodríguez.