Dimite el embajador británico en EEUU tras llamar "inepto" y "disfuncional" al gobierno de Trump

El embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, ha presentado este miércoles su dimisión a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la administración de Donald Trump de "disfuncional" e "inepta".

En un comunicado, Darroch señala que ha decidido presentar su renuncia para poner fin a las conjeturas acerca de su posición al frente de la embajada del Reino Unido en Washington, algo que hacía "imposible" cumplir con su labor diplomática.

El presidente de EEUU ha criticado duramente al embajador después de que la prensa británica revelase que Darroch había afirmado en unos documentos internos que para comunicarse con Trump es "necesario presentar argumentos simples, incluso rudos".

Trump llegó a afirmar el jueves que no iba a tratar más con Darroch. "No conozco al embajador, pero no es muy querido en EEUU. No trataremos más con él", señaló. Trump también aprovechó la crisis diplomática para criticar a la primera ministra Theresa May: "La buena noticia para el gran Reino Unido es que pronto tendrán un nuevo primer ministro. Aunque disfurte mucho de la magnífica visita de Estado del mes pasado, fue la reina la que más me Impresionó".

"He sido muy crítico con la forma en que Reino Unido y la primera ministra Theresa May han gestionado el Brexit. Qué desastre han creado ella y sus representantes. Le dije cómo debería hacerlo, pero decidió tomar otro camino", añadió el presidente.