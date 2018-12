Un juez de Estados Unidos declara inconstitucional la ley de salud 'Obamacare'

Un juez federal estadounidense declaró este sábado inconstitucional la ley sanitaria de Estados Unidos, más conocida como 'Obamacare', que era el legado más preciado de la presidencia de Barack Obama (2009-2017).

La decisión del magistrado, Reed O'Connor, con tribunal en Texas, llega después de que el Congreso modificase hace unos meses la ley en el marco de la reforma fiscal promovida por el actual mandatario, Donald Trump.

"Guau, aunque no sorprende, el 'Obamacare' acaba de ser declarado inconstitucional por un juez muy respetado en Texas. ¡Una gran noticia para Estados Unidos!", reaccionó Trump en Twitter .

Wow, but not surprisingly, ObamaCare was just ruled UNCONSTITUTIONAL by a highly respected judge in Texas. Great news for America!