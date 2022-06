La OTAN elevará hasta más de 300.000 los soldados de sus fuerzas de reacción rápida en Europa

Muchos más soldados de la OTAN en Europa. “En la cumbre, fortaleceremos nuestras defensas avanzadas”, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, este lunes en Bruselas: “Mejoraremos nuestros batallones en el flanco oriental de la Alianza; transformaremos la Fuerza de Respuesta de la OTAN y aumentaremos el número de nuestras fuerzas de alta disponibilidad a más de 300.000. También potenciaremos nuestra capacidad de refuerzo en situaciones de crisis y conflicto”. La fuerza de respuesta rápida de la OTAN cuenta ahora con 40.000 soldados.

Eso sí, el secretario general de la OTAN, preguntado por la defensa colectiva de Ceuta y Melilla, ha evitado trasladar un compromiso firme: “El artículo 6 del Tratado de Washington [de la OTAN] define el alcance geográfico de nuestras garantías de defensa colectiva, el artículo 5 [el de la defensa automática], y define el territorio de cualquiera de los aliados en Europa o América del Norte o las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de ellos en el territorio del Atlántico Norte, al norte del Trópico de Cáncer [entrarían las Canarias, pero habría ambigüedad con Ceuta y Melilla por ni son islas ni están en Europa ni en América del Norte]”.

“Dicho esto”, ha proseguido el noruego, “creo que tenemos que entender que invocar el artículo 5 en nuestra cláusula de defensa colectiva es una decisión política. Tiene que ser adoptado por consenso por todos nosotros en el Consejo del Atlántico Norte analizando caso a caso. Es todo lo que puedo decir sobre este asunto”.

Problemas con la adhesión de Suecia y Finlandia

Las resistencias sobrevenidas de Turquía al ingreso de Suecia y Finlandia por sus protección a militantes kurdos considerados terroristas por Ankara están suponiendo un bloqueo al ingreso en la OTAN de los dos países nórdicos, hasta el punto de que cada vez hay menos previsión de que se vaya a producir en la cumbre de Madrid como se había adelantado.

“Hemos trabajado duro desde que Finlandia y Suecia solicitaron ser miembros para asegurarnos de que puedan unirse a la alianza lo antes posible”, ha dicho Stoltenberg: “Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta las preocupaciones expresadas por los aliados y, en este caso, por Turquía. Esa es la razón por la que hemos intensificado el diálogo con Turquía y con Finlandia y Suecia durante las últimas semanas. He hablado con el presidente Erdogan el sábado y me hablaré con el primer ministro por teléfono hoy. Estoy muy contento de que el presidente Erdogan y la primera ministra [de Suecia] Anderson se reúnan mañana en Madrid. El objetivo es avanzar en la adhesión de Finlandia y Suecia. No haré ninguna promesa, pero puedo asegurarles que estamos trabajando activamente porque las solicitudes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN son históricas. Pero es demasiado pronto para decir qué tipo de progreso se puede lograr antes de la cumbre”.