Siete festivales de teatro en entornos históricos para disfrutar este verano

Como cada año, cuando llega el verano el teatro se echa a la calle. Multitud de festivales se ponen en marcha y el teatro, clásico o no, llega hasta nosotros en diferentes escenarios históricos para que acudamos a una nueva cita con la cultura. El buen tiempo invita a disfrutar de las noches estrelladas frente a una buena obra y, por suerte, España cuenta con diversos festivales de teatro que nos lo ponen fácil.

Si pensamos en teatro clásico posiblemente te venga a la cabeza el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que con más de 90 años de historia es un claro referente de la época estival. Pero, junto a él, otros como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el Festival Clásicos de Alcalá, el Festival Grec de Barcelona, el Festival de Sagunt a Escena, el Festival Castillo de Niebla o el Festival Olmedo Clásico acogen cada año a miles de amantes del teatro, sin olvidar tampoco otros buenos representantes como el Festival Teatro Clásico Castillo de Peñíscola, el Festival Olmedo Clásico, el Festival de Teatro Clásico de Olite, el Festival de Teatro Clásico de Alcántara o el Festival de Teatro Clásico de Cáceres.

Además de ser el festival más conocido del país, el de Mérida puede presumir de ser el festival de teatro clásico más antiguo de los que se celebran en España. De hecho, su teatro romano es el más antiguo del mundo que funciona como tal. El festival comenzó en 1933, cuando las ruinas del propio teatro romano aún estaban parcialmente excavadas, y salvo un parón entre 1934 y 1953, desde que se puso en marcha se ha celebrado de manera ininterrumpida.

Por su escenario han pasado los más prestigiosos profesionales del teatro (actores, actrices, músicos, directores, autores, iluminadores, figurinistas) tanto nacionales como internacionales, y siempre hay oportunidad de disfrutar de diferentes géneros. Este año se celebra su 70 edición y tendrá lugar entre el 27 de junio y el 25 de agosto de 2024.

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro se puso en marcha en 1978. Aunque nació orientado al teatro del Siglo de Oro español, conforme han pasado los años ha ido englobando otros periodos y disciplinas, pero ello no quita que esté considerado como el más importante del mundo en cuanto a festivales de teatro que engloban los siglos XVI y XVII.

La cita teatral tiene lugar cada mes de julio a lo largo de 25 días y en cada edición suele recibir un país invitado. A lo largo del festival se organiza cerca de un centenar de representaciones, encuentros y acciones culturales en diversos espacios de Almagro, tanto en su famoso Corral de Comedias de 1628 como en otros teatros, plazas, patios, claustros y espacios culturales. En 2024 se celebra su 47 edición del 4 al 28 de julio.

El Festival Clásicos en Alcalá es una cita ineludible para los amantes del buen teatro clásico. Toma forma a través de textos como los de Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca, pero también de otros internacionales como las obras de Shakespeare o Molière. Lleva en marcha desde 2001, es toda una referencia en la Comunidad de Madrid y en 2024 se celebra del 14 de junio al 5 de julio con 90 representaciones y 26 estrenos a cargo de 75 compañías.

Alcalá de Henares está plagada de entornos idílicos para la representación teatral y las actuaciones tienen lugar tanto en el Teatro Cervantes como en el Corral de Comedias, aunque los espectáculos se reparten también por escenarios tan variopintos como el Teatro Universitario la Galera, el Auditorio Centro Cultural Gilitos, la Casa de la Entrevista, el Antiguo Hospital Santa María la Rica, el Museo Casa Natal de Cervantes, la Capilla de San Ildefonso, el Patio de Santo Tomás de Villanueva, el Auditorio Paco de Lucía, el Hospital de Ntra. Sra. de la Misericordia, la Capilla del Oidor o incluso el propio casco histórico de Alcalá, con Teatro de Calle.

El Festival Grec de Barcelona se puso en marcha en 1976 y hoy es considerado el festival de artes escénicas más importante de Barcelona. No en vano es el principal evento de la Ciudad Condal en el que se reúne teatro, danza, música y circo, y además lo hace llevando al público hasta espacios únicos y singulares. El Teatre Grec de Montjuïc es el encargado de dar nombre al festival pero, no nos confundamos, no fue construido por los antiguos griegos, sino en 1929 con motivo de la Exposición Internacional de Barcelona.

Además del propio Teatre Grec el festival utiliza muchos otros escenarios de la ciudad y en total se extiende por una cincuentena de diversos espacios de Barcelona. En 2024 se celebra su 48 edición y las representaciones tienen lugar del 26 de junio al 4 de agosto. Como cada verano, el Grec ofrece propuestas de muy diferente índole pensadas para todos los públicos y gustos.

Para los amantes del teatro el Festival de Sagunt a Escena es una fecha a marcar siempre en el calendario. Se celebra anualmente durante los meses de julio, agosto y septiembre, atrayendo tanto a residentes locales como a turistas de toda España y más allá. Su espectacular teatro romano, construido alrededor del año 50 d. C, es el enclave perfecto para este festival que lleva en marcha desde 1982.

Las obras que recibe el Festival de Sagunt a Escena abarcan una amplia gama de géneros y estilos, desde clásicos del teatro grecolatino hasta propuestas contemporáneas y vanguardistas, y además del majestuoso teatro romano de Sagunto los espectadores pueden disfrutar de otros espacios culturales de la ciudad. El programa de su edición 2024 está aún pendiente de ser confirmado.

Cada verano Niebla organiza su Festival de Teatro y Danza en uno de los lugares más emblemáticos, representativos y llamativos del municipio: su castillo. El Castillo de los Guzmanes pone el telón de fondo ideal para la selección de espectáculos teatrales que anualmente Niebla pone en escena, promoviendo así el patrimonio histórico local mediante actividades escénicas dirigidas a todos los públicos.

Desde su inicio en 1985 de la mano de la Diputación Provincial de Huelva, el festival ofrece cada año una diversa programación en la que se incluye una amplia variedad de géneros. Más de 170.000 espectadores han asistido al Festival en casi cuarenta años de historia, lo que confirma el éxito que lo sitúa como uno de los festivales de referencia de la provincia de Huelva. De momento, tiene su programación de 2024 por confirmar.

El Festival Olmedo Clásico se celebra también en verano, generalmente durante el mes de julio. Lleva en marcha desde 2006 y la localidad vallisoletana, con su rica herencia medieval y su ambiente encantador, proporciona el escenario perfecto para este evento teatral. Lugares como la Corrala del Palacio del Caballero y el Centro de Artes Escénicas San Pedro acogen múltiples representaciones de teatro clásico, entre las que encontramos autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare o Fernando de Rojas, dando cuenta de una amplia variedad de géneros, autores y épocas del teatro clásico.

El principal objetivo del Festival Olmedo Clásico es llevar a escena las obras clásicas con un nuevo lenguaje, cercano al público general, pudiendo encontrar en su cartel desde comedias y dramas del Siglo de Oro hasta adaptaciones contemporáneas de obras célebres. En 2024 el festival de Olmedo llega a su edición número 18 y se celebrará del 19 al 28 de julio.