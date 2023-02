Putin, en su discurso del estado de la nación: “Es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”

El presidente ruso, Vladímir Putin, se ha mostrado determinado a continuar la invasión de Ucrania y ha señalado que “es imposible derrotar a Rusia en el campo de batalla”. “Paso a paso, cumpliremos todas nuestras tareas con cuidado y coherencia”, ha señalado al inicio de su discurso del estado de la nación.

“Cuanto mayor sea el rango de este armamento [entregado por Occidente a Kiev], más lejos tendremos que mover la amenaza de nuestras fronteras”, ha añadido en una amenaza de escalar el conflicto.

El discurso de Putin coincide con la visita sorpresa de este lunes del presidente de EEUU, Joe Biden, a Ucrania. “[Esta visita] es una señal inequívoca de que los intentos de Rusia de ganar no tendrán ninguna opción”, dijo el lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Biden pronunciará este martes otro discurso desde Polonia.

El presidente ruso ha asegurado que Rusia “detendrá su participación” en el tratado New START, renovado en 2021 y el último tratado de control de armas nucleares que quedaba vigente entre Rusia y EEUU. “Es un teatro de lo absurdo” que EEUU busque inspecciones de las instalaciones militares rusas como parte del tratado porque “EEUU y la OTAN dicen directamente que su objetivo es una derrota estratégica de Rusia”, ha dicho. El tratado limita a ambos países la cantidad de armas nucleares y permite a las partes monitorear su cumplimiento, aunque The New York Times informa que estas visitas llevaban tiempo sin celebrarse. El Departamento de EEUU ya denunció a finales de enero que Rusia no estaba cumpliendo con el tratado porque no dejaba entrar a sus inspectores.

En línea con su discurso habitual, Putin señala que “fue Occidente quien empezó la guerra”. “Nosotros usamos la fuerza para pararla”, ha dicho, alegando sin pruebas que los países de la OTAN preparaban un ataque contra el Donbás. Sin embargo, al inicio de la guerra, Putin también dijo que su intención no era ocupar territorio ucraniano y ha tratado de anexionarse cuatro regiones del país vecino.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha rechazado las afirmaciones de Putin sobre la responsabilidad del conflicto: “Si Rusia deja de combatir, la guerra en Ucrania se acaba”.

Putin ha presumido del estado de su economía, señalado que el PIB de Rusia solo se ha reducido un 2,1% en el último año, añadiendo que esta cifra es mucho menor de lo que decían las predicciones de Occidente a raíz de las sanciones. Los países occidentales “han provocado crisis en sus propios países” con las sanciones, ha afirmado.

El presidente ruso ha anunciado un fondo estatal para ayudar a los veteranos de guerra y a las familias de los soldados en combate. El año pasado el presidente Putin no pronunció el discurso del estado de la nación.