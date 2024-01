Raji Sourani, abogado palestino: “Sentarme en el tribunal de la ONU frente a Israel ha sido un sueño hecho realidad”

Raji Sourani, abogado palestino de Gaza y fundador y director del Centro Palestino de Derechos Humanos, lleva 15 años llamando a las puertas de la justicia internacional. Después de sobrevivir a dos bombardeos de Israel durante esta ofensiva y de quedarse sin casa, el abogado se emociona pensando que por fin ha llegado el momento en el que Israel será juzgado por genocidio en el máximo tribunal de la ONU. Y él es parte de todo eso.

Invitado por Sudáfrica, Sourani forma parte del equipo de acusación y actualmente espera la decisión de los jueces sobre la imposición de medidas cautelares que podrían ordenar a Israel detener la matanza en Gaza. Tras su paso por La Haya, el abogado visita España.

¿Qué sintió sentado en La Haya en la sala de la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio tras sobrevivir a los bombardeos en Gaza?

Fue un momento único y muy especial en mi vida. Nunca pensé que llegaría este momento de estar en La Haya en el tribunal más importante de la Tierra junto a un símbolo fantástico de lucha contra el apartheid y el colonialismo [Sudáfrica]. Gente que representa en tu nombre tu caso de una manera tan fuerte, elocuente y emocional. Nunca pensé que llegaría el día en que el Estado de Israel fuera acusado en este tribunal de genocidio. Nunca pensé que estaríamos en esta posición de acusar formal y oficialmente a Israel de esto. Es un sueño hecho realidad. El 11 de enero Sudáfrica, los palestinos y los pueblos libres hicieron historia en este tribunal.

¿Por qué es tan importante este caso?

Porque uno siente siente que la sangre, el dolor, el sufrimiento y el alma de los gazatíes estaban presentes en el tribunal. Eso no lo pueden conseguir solo los abogados profesionales. Tienes que traer la cuarta dimensión: Sudáfrica y sus representantes, abogados irlandeses comprometidos, presencia palestina… Todo eso te hace sentir que este es un momento único en la historia.

¿Pero cree que Israel cumpliría con unas medidas cautelares ordenando detener la ofensiva contra Gaza?

Por supuesto que no. Son arrogantes y sienten que están por encima del derecho internacional y de los derechos humanos. Pero esto sería una situación clave para la Unión Europea y EEUU y les obligaría a elegir entre la ley de la jungla y el Estado de derecho. Tendrían que tomar una decisión sobre la selectividad y politización del derecho internacional. ¿Cómo pueden tratar Bosnia-Herzegovina de una manera y Palestina de otra? ¿Cómo pueden tratar la guerra de Ucrania de una manera, pedir un alto el fuego y detener el crimen y no hacerlo con Gaza?

En Palestina se está cometiendo el crimen más grave del mundo, un genocidio retransmitido en directo a todo el mundo, y hasta ahora han hecho lo contrario que en Ucrania y Bosnia: apoyar el derecho de Israel a la autodefensa, lo que es totalmente loco y estúpido porque la ocupación beligerante criminal no tiene ese derecho. Si llegan las medidas cautelares, no podrán seguir apoyando a Israel y proporcionándole inmunidad con armas, dinero y con cobertura política y legal en el Consejo de Seguridad y otros lugares.

En cuanto a la Corte Penal Internacional, ¿ha perdido toda esperanza después de tantos años trabajando en este caso?

Tenemos una pelea grande con el fiscal general, Karim Khan. Siempre dice como parte de su imagen que tiene buenas relaciones con la sociedad civil. No. Él es nuestro enemigo y se lo hemos dicho. Con el caso en la Corte Internacional de Justicia por genocidio –un delito que también es parte de su mandato y contra el que no ha hecho nada–, y tras dos años y medio sin querer vernos, sintió el calor y nos invitó a una reunión antes de la sesión en la CIJ. Entonces le dijimos que estábamos ocupados, pero aceptamos verle el 11 de enero después de la audiencia. Mis compañeros y amigos me dijeron: ‘Raji, habla tú’.

Israel es poderosos, pero no puede derrotar nuestra voluntad. Gaza se lo ha demostrado. No puede vencernos. Puede conquistarnos, pero no puede acabar con nuestra determinación

Lo primero que hice fue felicitarle por su nombramiento como fiscal, ya que no tuvimos la oportunidad de hacerlo durante dos años y medio. Después elevé el tono y fue una conversación muy dura y muy crítica que duró varias horas. Le dije que no se había movido un milímetro en este tiempo. Él debería ser nuestra espina dorsal, la voz de los sin voz. No pido un favor personal, es su mandato, su obligación. Espero que algo cambie por su parte. Mi sensación de aquella reunión fue que era algo serio.

¿Cuándo empezó a trabajar representando a las víctimas palestinas para llevar a líderes israelíes ante la Corte Penal Internacional?

La primera vez que llamé a las puertas de la Corte Penal Internacional fue en 2008, durante la guerra. Palestina no era parte del tratado. De hecho fue el fiscal Ocampo quien puso los obstáculos a que Palestina fuera parte del Estatuto de Roma. El trabajo más intenso empezó en enero de 2015, cuando la Autoridad Palestina firmó y ratificó el Estatuto de Roma y comenzó la investigación preliminar.

Ha dicho muchas veces que quiere volver y que volverá a Gaza. ¿Cómo imagina el futuro para la Franja? Parece que Israel está destruyendo cualquier posibilidad de vida civil.

Ya en 2012 la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU declaró Gaza un lugar inhabitable por el bloqueo. Durante los últimos 16 años y cinco guerras, el bloqueo ha continuado. Ahora, por ejemplo, el 70-75% de Ciudad de Gaza está destruida. Si vuelvo, no tengo dónde ir y si lo tuviera, no hay agua, electricidad ni alcantarillado. Ni siquiera hay calles en Gaza. Eso es exactamente lo que quiere Israel: sin colegios, sin universidades, sin hospitales…

Quieren convencerte de que Gaza es inhabitable y de que no tienes cabida ahí, pero en árabe tenemos un dicho muy simple: mientras esté el ser humano, todo puede volver. No nos vamos a rendir ni tenemos derecho a hacerlo. No podemos ser buenas víctimas de una ocupación beligerante criminal. Estamos más convencidos que nunca de estar en Gaza, ser las piedras del valle y no sufrir otra Nakba.

Aunque la gente sabe que no le queda nada, sueña con volver y empezar de cero. No tengo nada más que mi pasaporte, todos mis documentos han desaparecido. No tengo casa. Tengo dos casas en el campo y una granja que han desaparecido. Incluso las cosas más pequeñas como mis libros, papeles, cocina, mi jardín o mis flores han desaparecido. Hasta simples memorias de mis padres fallecidos… pero volveremos y reconstruiremos una Gaza mucho más bonita.

Netanyahu dijo la semana pasada que no permitirá un Estado palestino ¿Qué cree que debería hacer la comunidad internacional al respecto?

¿Crees que el régimen del apartheid en Sudáfrica quería ser derrotado? Ese es el estúpido cálculo matemático de cualquier potencia colonial. Creen que pueden descartar la historia con bombas, destrucción y matanzas. Son poderosos, pero no pueden derrotar nuestra voluntad. Gaza se lo ha demostrado. No pueden vencernos. Pueden conquistarnos, pero no pueden acabar con nuestra determinación.

Llevan más de 100 días en Gaza y están en shock porque la gente se queda ¿Cómo pueden quedarse después de todo esto? ¿Cómo tienen esa resistencia feroz? No se lo esperaban y están enfadados. El 7 de octubre les sorprendió, pero están más sorprendidos con la resiliencia y la resistencia en Gaza. ¿Por qué esperas que la gente sea buena víctima cuando lo ha perdido todo? Durante la Revolución Francesa se decía que la resistencia no es un derecho, sino que es el derecho y la obligación de toda persona libre.

Israel le acusa personalmente de ser cercano a Hamás ¿Qué opina de esa afirmación y de todos estos años de Gobierno de Hamás en Gaza?

Nos guste o no Hamás como palestinos, son parte de nuestra sociedad y estructura. Nosotros presionamos mucho para convencerles de que se unieran a las elecciones y formaran parte del proceso, con el apoyo de Europa y EEUU. Y ganaron. Entonces les dijeron: 'no, esta democracia está mal'.

En Israel, un partido religioso como el de los [ultraderechistas] Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir gana y se le reconoce ese derecho. Pero a Hamás, no. [Para ellos] Arafat es un terrorista, Abu Mazen [actual presidente de la Autoridad Palestina] es un terrorista, Raji Sourani es terrorista. Da igual si uno es de Fatah, Hamás, Frente Popular para la Liberación de Palestina o Yihad Islámica. Para ellos no hay ninguna diferencia y nosotros somos terroristas con traje abusando del derecho internacional.

Parece que la UE ha elevado un poco el tono y el alto representante, Josep Borrell, ha acusado a Israel de crear y apoyar el crecimiento de Hamás para dividir la causa palestina, ¿qué opina de estas declaraciones?

Creo que está equivocado y que está desviando la discusión ¿Por qué está hablando de Hamás ahora? ¡Que hable de los civiles! ¡Que hable de los derechos de los palestinos! ¡Que hable del genocidio! ¡Que hable de la cobertura que han proporcionado a Israel! Habéis apoyado a Israel con armas, vetos, dinero… Habéis comprado su discurso, que no es verdad, como el que habla del derecho a la legítima defensa de una potencia ocupante beligerante criminal.

Hace semanas que salió de Gaza con ayuda de extranjeros en varios países que no quieren revelar su identidad ¿Qué siente ahora?

Si fuera por mí, yo nunca habría salido de Gaza. Nunca hubiera hecho algo así. Sea genocidio o sea lo que sea. He vivido ahí siempre y Gaza es el lugar al que pertenezco. Lo que me hizo cambiar de opinión es algo muy simple. Fui atacado dos veces y mi mujer y mi hijo me dijeron que no se iban a separar de mí: o nos vamos juntos de Gaza o nos quedamos y morimos en Gaza.

Dos veces he vivido los bombardeos, les he mirado a los ojos y no he podido hacer nada. Hay una diferencia entre bombardeos aleatorios y bombardeos selectivos. Si son aleatorios le puede caer a cualquiera, pero cuando sientes que te están atacando es diferente y trae consigo un sentimiento de culpa y una sensación de que no puedo estar con ellos porque les pongo en peligro.