Trump dice que animaría a Putin a atacar a los aliados de la OTAN que paguen poco y dispara las alarmas en Europa

El ex presidente de EEUU y candidato republicano, Donald Trump, ha dicho este fin de semana en un acto de campaña que “animaría” a Rusia a atacar a cualquiera de los aliados de Estados Unidos en la OTAN que considere que no han cumplido con sus obligaciones financieras.

La Casa Blanca ha respondido reprobando los comentarios del ex presidente en un comunicado: “Alentar invasiones de nuestros aliados más cercanos por regímenes asesinos es espantoso y desquiciado, y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía doméstica”.

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, también arremetió contra los comentarios de Trump. “La OTAN sigue estando preparada y capacitada para defender a todos los aliados”, dijo el noruego en un comunicado: “Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone en mayor riesgo a los soldados estadounidenses y europeos. Espero que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, EEUU siga siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN”.

Por otro lado, el ex gobernador republicano de Nueva Jersey Chris Christie dijo que le parecía “correcto que un presidente le diga a un miembro de la OTAN: 'Oye, tienes que pagar las cuotas que tienes que pagar'”.

“Pero el problema con Donald Trump es que no es capaz de quedarse ahí”, dijo Christie el domingo en el programa Meet the Press de la NBC. “Tiene que decir: 'Yo animaría a Rusia a hacer contigo lo que demonios quisiera'. Eso es absolutamente inapropiado que lo diga un presidente de Estados Unidos o un candidato a la presidencia de Estados Unidos”.

Christie argumentó que los comentarios de Trump sobre Rusia eran coherentes con su “amor” por el líder ruso Vladimir Putin y otros dictadores.

Un republicano que habló en apoyo de Trump fue el senador estadounidense por Florida Marco Rubio. Rubio trató de restar importancia al significado de las declaraciones de Trump, realizadas dos días después de que el ex presentador de Fox News y aliado de Trump, Tucker Carlson, realizara una larga entrevista amable con Putin.

“Trump estaba hablando de una historia que ocurrió en el pasado, cuando él era presidente”, dijo Rubio a la CNN. “Él no nos sacó de la OTAN, y las tropas estadounidenses estaban desplegadas en toda Europa entonces como lo están hoy”.

“Donald Trump está contando una historia”, continuó Rubio. “No es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. No habla como un político tradicional, y uno pensaría que la gente ya se habría dado cuenta de ello. Dijo que la OTAN estaba en quiebra o en bancarrota hasta que él se hizo cargo porque la gente no estaba pagando sus cuotas, y él utilizó la influencia para conseguir que se pusieran las pilas”.

Sin embargo, una conservadora que destacó por expresar sus críticas a Trump fue la comentarista política Alyssa Farah Griffin, quien dijo que los comentarios de Trump debían de ser “música” para los oídos de Putin.

Trump ha expresado sus dudas sobre la ayuda a Ucrania para defenderse de la invasión lanzada por Rusia en febrero de 2022, así como sobre la existencia de la OTAN, la alianza internacional que Estados Unidos se ha comprometido a defender cuando fuera necesario.

Sus comentarios del sábado se produjeron mientras los senadores estadounidenses debatían un proyecto de ley para proporcionar 60.000 millones de dólares a Ucrania, 14.000 millones en ayuda de seguridad a Israel, 9.000 millones para ayuda humanitaria a civiles en Gaza, Cisjordania y Ucrania, y 4.800 millones para apoyar a los aliados en el Indo-Pacífico.

Pero el proyecto de ley se enfrenta a la oposición de algunos republicanos que quieren ver el paquete de ayuda exterior acompañado de disposiciones para asegurar la frontera entre EEUU y México, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas definitorios de las elecciones presidenciales de 2024.

Algunos de esos mismos legisladores esperan ahora incluir sus propias enmiendas para frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, mientras que otros quieren renunciar a las disposiciones de ayuda humanitaria y restringir la ayuda exterior a armas y material.

Si el Senado lo aprueba, pasará a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una escasa mayoría. El Congreso ya ha rechazado un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel. El presidente del Congreso, Mike Johnson, ha señalado que podría dividir la ayuda en proyectos de ley separados. “He dejado muy claro que hay que abordar estas cuestiones por separado”, declaró Johnson la semana pasada.

Incluso antes de los comentarios de Trump sobre la OTAN, las capitales europeas estaban ajustando sus expectativas de apoyo y cooperación de Estados Unidos en caso de una segunda presidencia de Trump.

Durante un discurso de 70 minutos en Harrisburg (Pensilvania), Trump recordó haber dicho a un jefe de Estado europeo no identificado en una reunión no confidencial de la OTAN cuando era presidente que Estados Unidos no defendería a ningún país que fuera “delincuente”.

Aunque algunos cuestionaron inmediatamente que la supuesta conversación se hubiera producido, Trump continuó: “Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: 'Bueno, señor, si no pagamos y nos ataca Rusia, ¿nos protegerá?”.

“Le dije: '¿No habéis pagado, morosos? No, no les protegería. De hecho, les animaría a hacer lo que les diera la gana. Tienes que pagar. Tienes que pagar tus facturas”.

Los países de la OTAN acordaron en 2014, después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea, detener los recortes de gastos que habían hecho tras la Guerra Fría y avanzar hacia un gasto del 2% de sus PIB en defensa para 2024.

Durante su campaña de 2016, Trump alarmó a los aliados occidentales al advertir de que Estados Unidos, bajo su liderazgo, podría abandonar sus compromisos con los tratados de la OTAN y solo acudir en defensa de los países que cumplieran el objetivo del 2% de la alianza.

En 2022, la OTAN informó de que siete de los que ahora son 31 países miembros de la OTAN cumplían esa obligación, frente a tres en 2014. La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 ha impulsado el gasto militar adicional de algunos miembros de la OTAN.

Los comentarios de Trump se producen mientras Ucrania sigue estancada en sus esfuerzos por evitar la invasión rusa de 2022 y mientras los republicanos del Congreso se muestran cada vez más escépticos a la hora de proporcionar ayuda adicional al país, que lucha contra el estancamiento de las contraofensivas y la escasez de armamento.

El sábado, Trump también celebró el reciente fracaso de la legislación del Congreso destinada a abordar la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. La ley contaba con el apoyo del demócrata Joe Biden, y Trump prometió que, si volvía a ser elegido, llevaría a cabo “una operación de deportación masiva” en su primer día en el Despacho Oval.

Trump ha obtenido buenos resultados en las encuestas de opinión pública frente a Biden, que derrotó al expresidente en las elecciones de 2020. No obstante, se enfrenta a más de 90 cargos penales.

Los cargos contenidos en cuatro acusaciones separadas en varias jurisdicciones alegan que trató de subvertir el resultado de las elecciones que perdió, retuvo ilegalmente secretos gubernamentales después de su presidencia e hizo pagos ilícitos de dinero por silencio a un actor porno que afirma haber tenido un encuentro sexual con Trump.

Trump se ha declarado inocente de todos los cargos.