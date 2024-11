Uno de los acusados por el crimen de Cuzcurrita acusa al otro: “Se cambió de ropa porque iba llena de sangre”

Uno de los acusados por el crimen del hostelero de Cuzcurrita ha asegurado ante el juez que, tras los hechos, el otro procesado, de 53 años, se cambió de ropa en un domicilio de Lardero, donde habitualmente compraban droga, porque estaba “llena de sangre” y se fue “a lavar y a cambiar”.

Sobre la noche de los hechos ha declarado que fue a casa de Guillermo (la víctima) “solo con la intención de pedir dinero para comprar droga y él me acompañó pero yo no pensaba que fuera a pasar esto. Guillermo no tuvo tiempo de reacción porque (el otro acusado, A.D.G.) le golpeó y chocó contra un mueble. Yo me quedé bloqueado”.

De esa noche también recuerda que “A.D.G. tenía cara de psicópata” y ha asegurado sentirse culpable “porque si no le hubiera llevado en coche a Cuzcurrita no hubiera pasado esto”.

El acusado, C.S.R., de 38 años y conocido de la víctima, ha vuelto a comparecer ante el juez, en el segundo día del juicio, puesto que la sesión de ayer tuvo que suspenderse porque el procesado precisaba de medicación. En esta segunda sesión ha reiterado que fueron a casa de Guillermo “sólo a pedir dinero” y ha acusado directamente al otro acusado: “Se abalanzó contra Guillermo. Yo tuve miedo, me quedé en shock. Fue una reacción inesperada”.

Según el escrito de la Fiscalía ambos acusados se dirigieron al domicilio “bajo la creencia” de que en su vivienda “encontrarían una gran cantidad de dinero guardado” ya que la víctima regentaba un restaurante muy conocido en la localidad.

Una vez allí, sobre las doce de la noche del día 2 de mayo de 2023, el hostelero abrió voluntariamente la puerta de su casa y “ambos investigados, con sorpresa, ventaja y de manera inmediata en la propia entrada de la vivienda, le propinaron múltiples golpes en distintas partes del cuerpo incluyendo la cabeza y el dorso” para robarle el dinero de la recaudación.

Los presuntos culpables, que se encuentran en prisión tras los hechos, son dos hombres de 38 y 53 años (C.S.R. Y A.D.G., respectivamente), y ambos se han declarado inocentes mientras se acusan entre ellos.

El acusado de 38 años ha explicado que, después de los hechos, fueron a la localidad riojana de Lardero y su compañero “se cambió de ropa, se lavó y se limpió”, en un domicilio donde habían acudido a comprar droga.

Sobre la posibilidad de que hubiera más implicados en la causa, C.S.R. ha dicho que “gente en la cárcel lo ha comentado” pero “no”.

En su declaración también ha dejado patente que, en este tiempo en prisión preventiva tras los hechos, su pareja ha sufrido amenazas, insultos e incluso la posibilidad de que estuviera implicado “un tercero” en el suceso y las denunció.

Las penas

Si son declarados culpables, la Fiscalía solicita una pena de 27 años de cárcel para cada uno de los acusados, 23 por asesinato con alevosía y otros 4 años por robo en casa habitada para C.S.R. En el caso de A.D.G. le piden 4 años y nueve meses por el delito de robo. Por su parte, la familia solicita la prisión permanente revisable.

Además, el Fiscal también reclama una pena de libertad vigilada durante diez años para ambos y que indemnicen con 300.000 euros a los dos hijos de la víctima.