Cuca Gamarra, en un mitin del PP en Logroño: “Moncloa es la sede social de la corrupción”

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado en Logroño que “Moncloa es la sede social de la corrupción” por lo que ha pedido que en las elecciones europeas del próximo 9 de junio, se vote a los 'populares' “para mostrar a Pedro Sánchez la salida”.

La dirigente del PP ha participado en un acto de campaña celebrado este mediodía en la sede del Colegio de Arquitectos de La Rioja (COAR), en el que han intervenido también el presidente del partido en la comunidad, Gonzalo Capellán; la candidata riojana del PP al Parlamento Europeo, Esther Herranz; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Gamarra ha dicho: “Pedro Sánchez se ha aferrado al poder, con un precio que no se puede pagar. Nos quedan ocho días para ganar de nuevo, para que volvamos a demostrar de nuevo en España y en La Rioja que lo que se quiere es cambiar la política nacional”.

“Tenemos que rebelarnos, no podemos estar ni quietos ni callados. Tenemos que rebelarnos ante la aprobación de la Ley de Amnistía, que es inconstitucional, inmoral e injusta, que lleva detrás la corrupción, porque con ella, con la impunidad de siete políticos, ha comprado Sánchez su investidura”, han llamado al voto la popular, que ha considerado que las Elecciones Europeas “son una oportunidad de decir que no hemos avalado esa Ley”.

Cuca Gamarra ha centrado su intervención en la Ley de Amnistía: “Cuando el jueves se votó, se notó la ambición de un hombre, pero también su cobardía. ¿Quién no ha firmado esa ley? Pedro Sánchez. ¿Quién no estuvo en ese debate, defendiendo la ley, si tan seguro estaba de que es buena? Pedro Sánchez, y no la defendió porque sabe que es ejercicio de corrupción política, el pago por su investidura”. Para ella, Sánchez ha firmado “el acta de defunción del POSE, que ya no socialista, sino sanchista”.

Se ha referido también Gamarra a la corrupción, ya que, como ha afirmado, “Moncloa es la sede social de la corrupción en España, y la respuesta a eso son las urnas”. “Sánchez se está presentando como víctima, pero hay que decirle que no está por encima de la ley”. A pesar de que la Guardia Civil haya descartado la influencia de Begoña Gómez o de que solo se han admitido para investigar unas cartas-tipo recomendando a una UTE de empresas, Gamarra ha insistido en que “la corrupción reside en la Moncloa y ha pedido a Sánchez ” dar explicaciones de todo esto, porque cada día son más los casos de corrupción que le acorralan“.

Por todo ello, Cuca Gamarra ha reclamado a todos, y especialmente a los riojanos, “que nos movilicemos el 9J, que no es cualquier dia, porque celebramos el orgullo de ser riojanos y en medio del puente de San Bernabé, que nos movilicemos porque los 15 minutos de ir a votar son claves”. Ha pedido el voto “no solo a los habituales, sino a los que piensan que no merece la pena votar, que sí que merece la pena”; “a los que votaron Cs o Vox, porque PP es el único que les va a representar en Europa”; e incluso “a los que votaron al PSOE porque les engañaron y eso no puede quedar sin respuesta”.

Herranz: “Nuestro proyecto de libertad se está viendo truncado”

La candidata del PP de La Rioja al Parlamento Europeo Esther Herranz ha advertido este sábado en Logroño que su partido “vetará” a la cabeza de lista europea del PSOE Teresa Ribera a la Comisión UE por “sectarismo por asfixiar a nuestros agricultores y ganaderos”.

Como ha incidido Herranz, “celebramos unas elecciones en un clima especial, que no se había dado nunca, con un desafío democrático dentro y fuera de España, dentro y fuera de Europa”, un desafío “social, económico y geoestratégico”. “En España -ha dicho- porque nuestro proyecto de libertad que nació con la Transición se está viendo truncado”.

En sus palabras, “dentro de España hemos vivido como se trunca la igualdad, la libertad y el Estado de Derecho con la Ley de Amnistía”, mientras que, en el caso europeo, ha citado que “estamos en momento muy delicado” con conflictos como el de Ucrania. También ha dicho que estamos “en un desafío social con un Gobierno que nos asfixia con más y más impuestos, pagamos 67 impuestos nuevos desde que Pedro Sánchez está en el poder”. Por eso ha considerado que “el sanchismo está esquilmando a la clase media” y que, por eso también “necesitamos a Europa, para que nos defienda del sanchismo”.

En este marco, Herranz se ha referido especialmente al sector primario y ha asegurado que “no hay más remedio que trabajar duro por defender a agricultores y ganaderos, que han sido el gran ataque de la candidata socialista Teresa Ribera, que no ha dudado nunca en aplicar el sectarismo para asxifiar y machacar a la agricultura y ganadería de este país”. Así, en concreto, ha hablado de la situación del loo, “que es algo en lo que más lesivo ha sido el sanchismo, ahora el lobo entra en los establos, ataca a personas en municipios rurales, eso es asfixiar al campo español”. “Es un problema serio para agricultura que es nuestra tradición”, que la candidata ha llamado a solucionar.

También ha abogado por revisar la PAC, “que iba bien hasta 2019, pero que ahora es una trampa mortal para la supervivencia del campo español”, con miles de empresas y de trabajadores menos que hace unos años, y frente a lo que ha apostado esa revisión, apostando también por la incorporación de los jóvenes al campo y por mantener las ayudas directas, “que están en el alero”.

Además ha abogado por “suspender el Pacto Verde que ha tenido rechazo importante” y para el que ha pedido “pensarlo bien antes de su aplicación, porque hay que luchar contra el cambio climático, pero a un ritmo que el sector primario pueda asumir, no llevándose por delante explotaciones”. Especial hincapié ha hecho en el rechazo a la Ley de Restauración de la Naturaleza “que ha perpetrado el eurodiputado socialista riojano César Luena, afortunadamente parada y que queremos revisar o incluso, si no se hace bien, pararla”.