Línea Tauste-Júndiz: Capellán no descarta acudir a la Justicia y la oposición le recrimina haber actuado tarde

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha reclamado el “esfuerzo conjunto sin fisuras” para “paralizar” el proyecto de la línea Tauste-Júndiz, que ha calificado de “atentado” para la región porque “destroza el paisaje, los recursos naturales, socieconómicos y patrimoniales de La Rioja”.

Ha asegurado que “vamos a dar la batalla en todos los frentes posibles” -sin descartar la vía judicial- con este asunto, de cara a que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “estime el recurso de alzada” del Ejecutivo riojano para que “no siga adelante” y que “no se le abran las puertas de par en par en Madrid para que nos llegue a La Rioja en una alfombra roja”.

Capellán ha comparecido en el Parlamento de La Rioja, a petición propia, para abordar el proyecto de la línea de alta tensión Tauste-Júndiz a su paso por la Comunidad, planteado por la empresa 'Forestalia'. En su intervención, ha criticado la “falta de información” y “transparencia” por parte de la Administración Central, además de señalar que “es sangrante leer algunas alegaciones de la empresa”.

Ha recordado que es un proyecto de “vital importancia” para La Rioja, del que “está pendiente resolver el recurso de alzada” presentado en diciembre por el Ejecutivo riojano, en el que, entre otras cuestiones, se solicita “suspender de forma cautelar” dicha iniciativa empresarial porque “sobran las razones para hacerlo”, debido a que “supone un atentado para el suelo, la biodiversidad y el patrimonio de la región”.

En este punto, ha recordado que “la oposición al proyecto es rotunda y unánime”, en el que “no hay ni una sola persona que ame a nuestro territorio que esté a favor, de una iniciativa que prevé más de 250 torres de alta tensión que cruzan toda La Rioja”, así como afecta de manera directa a 29 municipios.

En su intervención, Capellán, además de repasar el proceso de dicho proyecto, que ha fechado en 2021, ha destacado que “todos los informes emanados de los diferentes departamentos del Gobierno de La Roja fueron desfavorables”. De hecho, ha lamentado que en el estudio de impacto ambiental “no se han planteado alternativas” con “menor afección medioambiental”, hasta el punto de afirmar que “puede considerarse- este estudio- incompleto y falto de rigor”.

En varios momentos de su discurso, el presidente del Gobierno ha insistido en “las múltiples y graves afecciones que el proyecto implica para nuestro territorio”. Entre ellos ha repasado cómo afecta a los 29 municipios, con múltiples afecciones agronómicas negativas sobre regadíos, concentraciones parcelarias, viñedos y cultivos provocadas por la nueva línea.

Así, se ven afectadas por su trazado a lo largo y ancho de La Rioja un total de 557,48 hectáreas, entre las que destacan 151 de viñedo, 148 de tierras arables y 121,18 parcelas de regadío. Además se ha referido a que la línea eléctrica de evacuación afectará a 16 espacios boscosos de hábitats de interés comunitario en La Rioja, y también se ven perjudicados 61 bienes catalogados del patrimonio cultural riojano.

La respuesta de la oposición

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos-IU, Henar Moreno, ha acusado a Capellán de hacer “uso partidista” de este asunto que “como bien conoce hay unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios en esta Cámara que representamos a la sociedad riojana”, ante lo que ha calificado de “vergüenza” su intervención.

Le ha achacado que viene a pedir apoyo “tarde, mal y nunca”, al tiempo que la ha pedido que no se centre “exclusivamente en esta línea de alta tensión”, sino que, ya en la anterior legislatura, “pedimos una moratoria real que hubiera hecho inviable, desde luego, la instalación de estas torres de alta tensión en nuestro territorio”, pero “su grupo votó en contra”.

“Teníamos mayoría suficiente para haberlo paralizado y ustedes decidieron mirar para otro lado”, ha añadido, para a continuación, expresar que “seguimos peleando para intentar establecer prohibiciones de instalación de estos megaparques eólicos”.

El diputado del Grupo Parlamentario de Vox, Héctor Alacid, por su parte, ha criticado que “los últimos acontecimientos” relativos a esta línea de alta tensión por parte del Gobierno de La Rioja “nos estamos enterando por la prensa” mientras viene aquí a pedir el apoyo de los grupos “con retraso para dar explicaciones”, además de acusarle de falta de información y transparencia“.

Ha reconocido que es un asunto que “está generando mucha controversia, preocupación e inquietud”, pero en el que en el Parlamento “no ha habido ni diálogo, ni información, ni transparencia por parte del Gobierno en relación a este proyecto”.

Alacid ha exigido conocer “qué van a hacer ustedes si se desestima el recurso de alzada”. Finalmente, ha apuntado que “estamos a favor en el fondo, pero no en las formas” en las que el Gobierno ha abordado el asunto.

Por parte del PSOE, su diputado Jesús María García ha agradecido al presidente Capellán “que reconozca, al fin y 10 meses después, que el Gobierno de Concha Andreu hizo todo lo posible para paralizar esta línea”. García ha dicho que el Gobierno de España “está cumpliendo con la Ley al dictar la Declaración de Impacto Ambiental, Declaración que impone más de 80 condicionantes”. Esos condicionantes “hacen que el proyecto sea inviable”.

Además, ha dicho García, la DIA “supedita la construcción de la línea a los informes favorables de la Comunidad Autónoma”. Es decir, la DIA “nos proporciona el mecanismo para acabar con la línea Tauste-Júndiz”. Por lo tanto, “esta línea caerá cuando el Gobierno regional solicite los informes técnicos a sus propias direcciones generales”. Entonces, “se tumbará el proyecto para siempre”.

Ha asegurado que “la única verdad es que esta línea nunca será una realidad en La Rioja gracias a la DIA, que ha proporcionado las herramientas necesarias para que no salga adelante”. Eso sí, “si es que Forestalia presenta el proyecto, algo que, de momento no ha hecho y que, probablemente, no efectúe nunca”.

Sobre el recurso de alzada presentado por el Gobierno de Capellán contra la autorización administrativa previa del parque de Providentia, García ha asegurado que “no es el instrumento oportuno para impedir que la línea Tauste-Júndiz sea una realidad, porque ese momento llegará cuando Forestalia, como promotor, presente el proyecto ante el Gobierno de La Rioja para su aprobación”. Ese será el momento “de informar negativamente el proyecto, lo que supondrá su decaimiento definitivo”.

En el caso del PP, su portavoz parlamentaria Cristina Maiso ha afirmado que “es la hora de la política y de lograr un enorme consenso político y social que envíe un mensaje muy claro al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico: La Rioja nunca aceptará la construcción de esta línea de alta tensión”.

Esta línea, para los 'populares' “es un ataque sin precedentes a los municipios”. La portavoz ha recordado que “hoy no tendríamos que estar aquí si no hubiera habido una declaración de impacto ambiental favorable y si Andreu hubiera plantado cara de verdad a Sánchez”. A lo que ha añadido que “la competencia para la tramitación y autorización de este proyecto pertenece únicamente al Gobierno de España, que ha comenzado un procedimiento de autorización que nunca debió existir, ha generado una expectativa favorable a una empresa para dañar irremediablemente el territorio de La Rioja y ha publicado dos declaraciones de impacto ambiental favorables”.

Maiso ha destacado, finalmente, “el contundente recurso de alzada contra la autorización administrativa previa de diciembre de 2023”. Para el que, “por cierto, faltan pocos días de plazo para resolver y nada sabemos del Ministerio al respecto. Y si no dice nada, el silencio será desestimatorio”.