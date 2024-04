Scorpions y Europe serán cabezas de cartel del Rockland de Santo Domingo

RockLand Art Fest anuncia el cartel para su próxima edición, que tendrá lugar del 19 al 21 de julio de 2024 en Santo Domingo de la Calzada. Se subirán al escenario Scorpions, Europe, Soziedad Alkoholica, El Drogas (Barricada 40º), Dead Posey, Crawlers, Oslo Ovnies, Vuelo 505, Da Igual y Las Sexpeares. Otros dos nombres completarán el cartel próximamente.

RockLand Art Fest 2024 presenta tres días repletos de música en vivo, con la participación de destacadas bandas de la escena tanto internacional como local. Este festival se afianza como una parada imprescindible para los amantes de la música, consolidándose como un referente cultural y musical en Santo Domingo de la Calzada y en toda la región del norte de España. La preventa en Santander Smusic comenzará el viernes 3 de mayo a las 10,00 horas, con la oferta de abonos 59 euros + gastos de distribución. La venta general de abonos comenzará el domingo 5 de mayo a las 10'00 a través de www.rocklandfest.es (69 euros + gastos de distribución).

'Scorpions' será uno de los headliners que protagonizará la tercera edición del festival. Con más de cinco décadas de trayectoria, más de 100 millones de discos vendidos y una carrera plagada de hits atemporales como 'Wind of Change', 'Rock You Like a Hurricane' o 'Still Loving You', los alemanes continúan dejando huella en la historia del rock gracias a su energía inagotable y un legado musical que ya es imborrable.

Si hablamos de bandas legendarias, tenemos que hacerlo de Europe, el icónico quinteto sueco que ha seguido triunfando a lo largo de los años con uno de los directos más aclamados del hard rock. Serán uno de los platos fuertes de la nueva edición de Rockland con canciones imprescindibles como 'Rock the night', 'Carrie' o la archiconocida 'The Final Countown', que resonarán con fuerza en Santo Domingo de la Calzada.

Al explorar la historia del hardcore punk estatal, resulta inevitable detenerse en la trayectoria de 'Soziedad Alkoholica'. Los de Vitoria han labrado su lugar como un verdadero estandarte dentro del género. Con los años, han consolidado su estatus en el panorama gracias a su estilo cargado de riffs poderosos y letras francas que capturan la esencia del descontento y la rebeldía de manera cruda y directa. Su visita en la próxima edición de Rockland será una de las más celebradas.

Además, se sumará al festival la presencia de 'El Drogas'. Su aparición será especialmente destacada, ya que coincide con la celebración del 40º aniversario de Barricada, toda una institución en el rock español. Con su inconfundible energía sobre el escenario, El Drogas promete brindar una actuación memorable que honrará el legado y la influencia duradera de la banda en la escena musical española.

Por otro lado, el rock alternativo estará en manos del cuarteto de Liverpool, Crawlers. Aunque su éxito viral con “Come Over (Again)” las catapultó a la fama mundial, lo que realmente ha definido la esencia musical de la banda es su distintivo sonido de guitarras, arraigado en los géneros de los años 90 como el grunge y el punk rock, pero reinterpretado con una frescura contemporánea. Sus letras, llenas de sinceridad y reflexiones profundas, capturan de manera auténtica el espíritu y las inquietudes de la generación Z. A pesar de su juventud, son maestras en convertir experiencias personales en himnos universales para el público.

La potencia desbordante de los californianos Dead Posey promete encender a Rockland, presentando una propuesta que desafía cualquier clasificación previa. Con una fuerza sonora inconfundible, donde la voz, tanto intensa como sensual, explora diversos registros, y una presencia escénica salvaje, el dúo se ha posicionado como uno de los nombres más destacados del panorama del rock actual.

Esta primera tanda de confirmaciones se completa con el punk melódico de 'Da Igual', la incendiaria propuesta de corte social y sin filtros de 'Las Sexpeares' y el rock de las bandas riojanas 'Oslo Ovnis' y 'Vuelo 505'.