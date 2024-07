Logroño asegura que no podrá abordar el problema de los pisos turísticos hasta final de año

El Ayuntamiento de Logroño asegura ser consciente de que el auge de los pisos turísticos supone ya un problema para la ciudad pero la solución no está cerca todavía. Esta misma semana se firmaba por resolución de alcaldía la autorización para 25 nuevas viviendas turísticas en Logroño, buena parte de ellas en el casco antiguo. “La gente debe saber que a día de hoy no es posible suspender licencias porque no han transcurrido los tres años que marca la ley desde la última normativa”, aclara el concejal responsable, Iñigo López Araquistain.

Se refiere a la normativa aprobada por el equipo de gobierno anterior del socialista Pablo Hermoso de Mendoza que introducía por primera vez limitaciones como la obligatoriedad de que los pisos turísticos se ubiquen en bajos, primeras plantas o edificios completos. A finales del próximo mes de noviembre se cumplirán tres años desde la aprobación de esta moratoria y será en ese momento cuando el Ayuntamiento plantee la nueva política al respecto aunque en todo momento dejan claro que las competencias son autonómicas e incluso nacionales.

“Las únicas competencias municipales son de carácter urbanístico”, señala López Araquistain, “llevamos meses trabajando con la comunidad autónoma, con la Federación de Municipios y con otras ciudades que también tienen problemas para regular este tipo de actividades”. Además, desde el Ayuntamiento se está trabajando con la Universidad de La Rioja en un estudio pormenorizado sobre la realidad de las viviendas de uso turístico en Logroño, especialmente en el casco antiguo. “A partir de esas conclusiones se tomarán medidas urbanísticas y no se descarta la declaración de zonas saturadas”, ha asegurado el concejal de Patrimonio y Casco Antiguo.

Hasta entonces no se descarta que se sigan concediendo licencias. “Buena parte de estos expedientes fueron iniciados y admitidos a trámite por el anterior equipo de gobierno y denegarlas, cuando están cumpliendo la legislación vigente, sería ilegal”, insisten desde el Ayuntamiento logroñés, “hasta final de año no podremos hacer nada”. Explican también que las dudas son continuas respecto al carácter competencial de las medidas a adoptar y aseguran que el Gobierno de La Rioja está trabajando en una normativa específica a través de la Ley autonómica de Turismo.

Ha cargado incluso el concejal de Patrimonio y Casco Antiguo contra el Gobierno central. “Hay también parte de competencias nacionales y este Ayutamiento está preocupado por el fracaso de la política de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez porque vemos el problema con los precios o la dificultad de acceso a la vivienda de los colectivo más vulnerables”, explica el concejal popular, “por eso hemos presentado un Plan de Vivienda, porque es una prioridad social para nosotros”.