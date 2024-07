Autorizados 25 nuevos pisos turísticos en Logroño mientras se intenta frenar el problema

Podemos ha denunciado este lunes la concesión de 25 nuevas licencias para el uso turístico de viviendas en Logroño a través de una resolución firmada por el alcalde, Conrado Escobar, en el Casco Antiguo de la ciudad y en el entorno de la universidad. Son en concreto seis licencias para convertir viviendas en apartamentos turísticos en el número 2 de la Plaza Amós Salvador, siete licencias en la calle Barriocepo, ocho entre el número 12 de Padre Marín y el 38 de la calle Cigüeña y otras cinco licencias en el 36 de la misma calle Cigüeña.

Con estas nuevas concesiones que llegan desde el Gobierno de La Rioja y son firmadas por el Ayuntamiento de Logroño mediante resolución de alcaldía, sigue creciendo el número de viviendas destinadas a uso turístico en Logroño, donde ya se estima que más del 20% del centro histórico, una de cada 5 viviendas, está dedicado a este fin. Actualmente, hay 667 viviendas de uso turístico legalmente registradas, sin contar las irregulares.

El pasado mes de enero el Ayuntamiento de Logroño señalaba la necesidad de revisar la regulación actual, con la mirada puesta en las modificaciones realizadas en otras ciudades para poder poner freno al crecimiento de las viviendas turísticas. Se anunciaba entonces una fase inicial de análisis, partiendo de datos objetivos que dimensionen la realidad, tipología y localización de este tipo de establecimientos que permitan conocer y valorar el grado de concentración o dispersión en los diferentes barrios y zonas de la ciudad.

Competencias autonómicas y municipales

El consistorio ha aclarado a Rioja2 que estas autorizaciones son “expedientes que siguen su tramitación administrativa” que en algunos casos, como el edificio de Barriocepo, comenzó en el año 2020.

Recuerdan que la normativa, el registro de pisos turísticos y el régimen sancionador es competencia de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento se limita a velar por el cumplimiento de la normativa municipal que, tras la modificación realizada por el anterior equipo de gobierno en el año 2021, sólo permite que se instalen pisos turísticos en plantas bajas, entreplantas o primeros pisos así como en cuerpos constructivos independientes, es decir, en bloques enteros destinados a este fin.

Podemos pide que se dé marcha atrás

“El alcalde Conrado Escobar está vendiendo Logroño al mejor postor. Se ríe de los vecinos/as mientras los engaña con un derroche de dinero y actos folclóricos. Esta situación tiene consecuencias devastadoras para nuestra ciudad. Están expulsando a los vecinos/as de sus hogares, destrozando Logroño como ciudad y convirtiéndola en un parque de atracciones para los turistas. Nuestra ciudad se está convirtiendo en un destino turístico sin logroñeses y logroñesas”, ha afirmado la concejala de Podemos, Amaia Castro.

“El casco antiguo de Logroño se ha vuelto inhabitable. Es una ciudad exclusivamente para turistas, mientras cientos de familias con hijos y personas dependientes no pueden acceder a una vivienda digna. No tiene ningún sentido seguir destinando viviendas al uso turístico. Esta situación está haciendo que suban los precios del alquiler, que la gente no tenga donde vivir. Nos están echando de nuestra propia ciudad”, continúa

Considera Castro que esta política “insensible y mercenaria” del Ayuntamiento está destruyendo Logroño y que “las medidas que otras ciudades españolas de distintos signos políticos ya están implementando para regular este fenómeno, brillan por su ausencia aquí”. El resultado es un aumento desmedido en los precios del alquiler y el desplazamiento forzado de los residentes locales.

Desde Podemos Logroño han exigido al Ayuntamiento que tome medidas urgentes para regular y controlar la proliferación de viviendas turísticas. Le han pedido al alcalde, Conrado Escobar, que paralice estas nuevas licencias y revierta cuanto antes esta situación. “Es necesario priorizar el acceso a la vivienda para los residentes locales. Tenemos derecho a vivir en nuestra ciudad. ¡Basta ya de vender Logroño!”, concluye la concejala de Podemos.